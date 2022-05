A Confraría da Arousa faise centenaria

O 22 de xuño de 1922. Esa data quedará marcada para sempre na historia da Illa, xa que foi o día no que naceu unha das empresas máis importantes que existe no pequeno municipio arousán, a Confraría San Xulián. Ese dato e moitísimos máis figuran no último libro que escrito por Juan Luciano Otero Besada, titulado “100 anos de salitre nas mans”, onde se fai un percorrido pola historia da Cofradía desde a súa fundación ata o ano 2021, un percorrido que se xestou a base de somerxirse nas hemerotecas dun bo feixe de xornais, algún deles ata de fóra da comunidade autónoma.

O libro será presentado hoxe, a partires das 20.00 horas, no salón de plenos do Concello da Illa e no acto, ademáis de Otero, participarán o xornalista Fernando Salgado, prologuista do libro, e o actual patrón maior da Illa, Juan José Rial Millán. A intención do pósito e entregarlle un exemplar desta historia a cada un dos socios cos que conta.

Otero recoñece que este traballo foi avanzando ao mesmo tempo que outros que xa son coñecidos, como “Papel de estraza” ou o libro da historia do Céltiga. “Nas miñas búsquedas íame atopando con moitísimas referencias ao pósito, así que decidín adicarlle un libro porque o pósito foi unha institución demasiado importante na Arousa como para que pase desapercibida”. Polas páxinas de “100 anos de salitre nas mans” pasan nomes como o do ferrolán Alfredo Saralegui, mariñeiro fundador dos pósitos de España e do Instituto Social da Marina (ISM), que os impulsou como unha especie de sindicato para mariñeiros co fin de que se agrupasen para mellorar as súas condicións de traballo. Os pósitos tamén se convertiron en centros sociais, e o da Illa non foi menos, xa que creou unha escola na que o mestre acostumaba a converterse en secretario do pósito. Por ese lugar pasaron nomes como Víctor Trabazo, o andaluz Antonio Morales del Monte e Luis de Saa Bravo, tres “homes bos” que acabarían sendo represaliados coa chegada da ditadura. O goberno franquista tamén mudaría a face dos pósitos, no que pasaron a dominar os empresarios, converténdose nunha especie de sindicato vertical no mar.

Despois virían os vertixinosos anos 80, con todo tipo de enfrontamentos, desde o conflito das concesións ata o uso do can, no que un xornal de Castellón chegou a facer a hipérbole de que, neses anos, había máis violencia na ría de Arousa que no País Basco. Todo iso, e moito máis, cóntase no libro que se dará hoxe a coñecer.