Rosalía e Lorca, da man de Uxía e Javier Ruibal

Vilagarcía festexou o Día das Letras Galegas co concerto “Da túa casa á miña”, un traballo de Uxía e Javier Ruibal no que os artistas unen as súas linguas e as súas culturas a través de dous dos grandes poetas das súas terras, de dous universais: Federico García Lorca e Rosalía de Castro. O recital tivo lugar no Auditorio municipal con boa acollida, converténdose no único acto programado pola Concellaría de Cultura que puido levarse a cabo na xornada de onte pola choiva.

Esta foi a segunda parada de “Da túa casa á miña” logo da súa estrea o pasado mes de marzo en Compostela. Uxía e Ruibal esmeráronse moito cunha coidada posta en escea deste recital no que musicalizan varios poemas de Lorca e de Rosalía, aínda que o repertorio tamén inclúe outros coñecidos temas do folclore galego. Lorca quedou prendado da terra galega e das súas xentes. Tanto que na súa primeira visita que fixo a Galicia, coa compañía teatral La Barraca, “veu como músico e marchou como escritor”, en palabras da propia Uxía. Acabou escribindo seis poemas en galego, dos cales Uxía e Ruibal musicalizaron catro, un deles adicado á poetisa padronesa. Disco gravado no Grove O traballo discográfico de Uxía e Ruibal foi gravado en terras galegas, nomeadamente en El Náutico de O Grove xunto con Sergio Tanos e Marcos Teira. Uxía leva ás súas costas máis de trinta anos de carreira artística, cunha ducia de discos no mercado. e considerada unha das grandes do panorama galego. Gañou varios premios importantes. Pola súa banda, Ruibal é un prestixioso cantautor andaluz no que ten cabida o jazz e o flamenco e ten unha evidente vinculación cos poetas da xeración do 27. Sen ofrenda floral nin música na sesión vermú no Carril Aínda que os actos centrais das Letras Galegas estaban previstos para onte, o propio día da celebración, o Concello de Vilagarcía programou un mes de maio cheo de actividades para conmemorar a efeméride. Así, houbo unha conferencia no Auditorio a principios de mes no que Ricardo Gurriarán falou do homenaxeado este ano, Florencio Delgado Gurriarán. Tamén tivo lugar unha sesión conxunta de escolares de varios colexios na que recitaron poemas, celebrouse o festival folclórico Nós de Sobradelo e esta noite hai cine no Salón García. A programación rematará cunha exposición na biblioteca municipal ata o 31 de maio. Onte a choiva obrigou a cancelar a ofrenda floral no busto de Rosalía e o concerto acústico de Uxía e Ruibal no Carril na sesión vermú.