Tódolos concellos da comarca abrazan as Letras Galegas cunha gran mostra de identidade

O 17 de maio cumpre hoxe coma nexo de unión de toda a comarca coa identidade de seu. Unha celebración do Día das Letras Galegas que xa se veu anticipando nas horas previas con diferentes eventos que coa cultura, a arte ou a música como ferramentas de comunicación.

Onte Vilagarcía foi un deses lugares que quixo poñer en valor a data cun festival literario protagonizado por alumnos dos colexios O Piñeiriño, San Francisco, A Lomba e mailo IES Castro Alobre. O Auditorio foi o escenario onde recitaron e interpretaron pezas do legado de Florencio Manuel Delgado Gurriarán, a quen este ano se lle adica a efemérides polo seu aporte á posta en valor da nosa lingua.

Cambados tamén foi un deses concellos que quixeron anticipar a festa á noite de onte coa música coma altofalante. Foi na rúa Isabel II co concerto de Xoán Silva e Blas, na compaña de Anxo Xesteira e José María Trigo.

No tocante o día de hoxe, a conmemoración das Letras Galegas en Vilagarcía quedará este ano deslucida debido á ameaza de choiva que obriga a suspender os actos ao aire libre previstos pola maña en Carril. Aínda co pesar de non poder realizar a tradicional ofrenda floral fronte ao busto de Rosalía de Castro e a gozar da sesión en acústico que alí mesmo ían ofrecer Uxía e Javier Ruibal, a celebración terá un prato forte pola tarde co espectáculo “Da túa casa á miña” que a cantante galega e o cantautor andaluz ofrecerán ás 19.30 horas no Auditorio. A entrada é de balde ata completar aforo.

“Da túa casa á miña” é o título do disco no que Uxía e Javier Ruibal irmanan dúas linguas e dúas culturas a través de dous poetas universais: Rosalía de Castro e Federico García Lorca. Esta mestura intercultural xungue versos de ambos referentes que se musicalizan nun espectáculo de gran formato “popular, moi animado e participativo”, en verbas da cantante galega.

Na compaña de grandes músicos, Uxía e Ruibal interpretarán versos da poetisa de Padrón e tamén de Lorca, que quedou prendido da obra de Rosalía cando visitou Galicia coa compañía de teatro La Barraca, e que incluso chegou a escribir poemas na nosa lingua. O repertorio inclúe tamén coñecidos temas do folclore popular galego.

O concerto incluído no programa das Letras Galegas elaborado pola Concellería de Cultura chega a través do Musigal da Deputación de Pontevedra.

Ribadumia recoñece a defensa da lingua

Hoxe tamén e a data elexida polo Concello de Ribadumia para celebrar a quinta edición da súa gala homenaxe “Ribadumienses en prol do galego”. Unha cita que chega as 20.00 horas no Auditorio de A Senra. Nesta ocasión, a cerimonia terá como protagonista a Asociación Cultural Añoranza, que promove o uso do galego en calquera evento que leva a cabo.

Un recoñecemento que pretende, por parte do goberno local, por en valor a particulares, asociacións ou entidades que participan na defensa da lingua. A nota musical correrá a cargo de Lembranzas que presentará o seu disco Gaela. En Cambados mantense a ofrenda floral diante do monumento a Ramón Cabanillas no Paseo da Calzada prevista cara as 12.00 horas. Media hora despois o Paseo da Calzada será o lugar donde a Banda de Música de Castrelo ofrecerá un concerto que conta coa alternativa do Auditorio de A Xuventude en caso de choiva.

Vilanova tamén cita a todos aqueles que queiran celebrar a data cun acto que será diante da biblioteca Irmáns Camba a partir das seis da tarde con lecturas de Florencio Delgado. En Valga será o sábado (19.00 horas) cando continúe a serie de eventos que xa arrincaron a pasada semana có concerto “A miña lingua, a túa lingua” no Auditorio a cargo do grupo infantil Oviravai.