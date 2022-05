Tras la mirada de Valle a Santiago

Todo surgió a raíz de una conversación con el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, que le puso un reto a Chema Paz Gago, catedrático de Literatura Comparada y presidente de la asociación de Amigos de Valle, el de buscar vínculos entre la obra del genial escritor vilanovés y la tradición Xacobea. El objetivo no era otro que vincular la obra de Valle con uno de los grandes proyectos turísticos que Vilanova tiene en marcha, Mar de Santiago, y unir así los nombres del Apóstol Santiago y de uno de los grandes genios de la literatura, Ramón María del Valle-Inclán, al proyecto.

El actual presidente de la entidad asumió de inmediato el reto, consciente de la gran cantidad de referencias que existían, ya que Valle-Inclán “era un profundo conocedor de cuestiones como la tradición Xacobea además de un profundo enamorado de Santiago de Compostela”, donde estudió y acabó falleciendo en enero de 1936, siendo enterrado en el cementerio de Boisaca.

Flor de Santidad, uno de los cuentos de Xardín Umbrío cuentan con pasajes importantes donde se hace referencia a las peregrinaciones que recibía la ciudad y a la tradición Xacobea. Sin embargo, por encima de todas esas publicaciones, para Paz Gago hay una que ser imponen por encima de todas, La Lámpara Maravillosa. Escrita en 1910, se trata de “un gran tratado Xacobeo; es un texto muy hermético y difícil de entender, pero una de las claves interpretativas es que se trata de un tratado Xacobeo, donde está presente la traslatio, con el protagonismo de un peregrino que llega por mar y toca tierra en Vilanova, haciendo parada en O Cuadrante, donde surge la figura de su abuela y madrina que está presente”. Ese camino continúa por el río Ulla y “estás expuesto de una manera fantástica y maravillosa, convirtiéndose en un tratado místico y esotérico sobre el Camiño Marítimo a Compostela”.

Paz Gago, que dará a conocer todas sus conclusiones sobre el tema en un artículo que no descarta publicar en Cuadrante, e incluso, dar a conocer en un libro, considera “evidente que Valle era un gran conocedor de todo lo que rodeaba a la tradición Xacobea”. No en vano, el escritor no era ajeno a su sentido místico y religioso, “pero también esotérico, ya que era el camino cristianizado de una peregrinación ancestral que llevaba hasta Fisterra; aún hoy hay quien continúa hasta allí para quemar los zapatos.

Además de un artículo, Paz Gago también adelanta que, el próximo verano, se va a celebrar en Vilanova un gran festival de teatro valleinclaniano que no solo incluirá representaciones de sus obras, sino que también va a contemplar la celebración de varias conferencias, entre las que se encontrará una en la que él va a dar a conocer diferentes aspectos de esta investigación. El catedrático reconoce que “este es un tema precioso, porque La Lámpara Maravillosa finaliza con la llegada a Santiago y con una descripción de la ciudad como la meca de la peregrinación, una experiencia estética”. Paz Gago también se hará eco de la admiración que Valle sentía por Santiago, donde anticipó muchos años antes su fallecimiento, una admiración que no dejaba de traslucir en sus obras, como en una comparativa con ¡Toledo, donde Compostela es “una ciudad petrificada que huye de la idea del tiempo, no parece antigua, sino eterna. La piedra tiene una bellezas veraz. Compostela, como sus peregrinos, está llena de emoción ingenua y románica, de la que carece Toledo”.

Presidente de Cuadrante desde el pasado mes de enero, Paz Gago sustituyó al frente de la entidad a Alicia Padín, a la que ensalza “por el trabajo de transición que llevó a cabo, un trabajo muy interesante que le dio un nuevo impulso a la asociación y con el que yo estoy dispuesto a continuar”. Junto a el también se encuentra Méndez Romeu, que será el responsable directo de sacar adelante el festival de teatro que esta preparando el colectivo en tierras de Vilanova.