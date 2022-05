¿Y si llega un paciente a Urgencias de Cambados y no hay médico?

El servicio de Urgencias del Punto de Atención Continuada (PAC) de Cambados estuvo atendido durante buena parte de esta semana por un solo médico. Así lo han denunciado usuarios, alertados por la posibilidad de que el servicio quede sin facultativo alguno durante horas en caso de que este profesional tenga que salir a atender una emergencia. Al conocer esta nueva incidencia en el funcionamiento del PAC, el concejal de Sanidade, Constantino Cordal, se puso en contacto telefónico con el gerente del área sanitaria Pontevedra-O Salnés, quien le explicó que hay cuatro bajas que no consiguen cubrir con la frecuencia deseada.

“El gerente me asegura que hacen todo lo que pueden por cubrir el servicio, y que están inmersos en un proceso para disponer de más médicos, pero el problema no se va a resolver a corto plazo”, advierte Cordal. El concejal añade que, “yo no culpo de esta situación al gerente, porque entiendo que hace todo lo que puede con los recursos que tiene. Para mí, el problema es la política sanitaria de la Xunta de Galicia. Llevamos muchos años con este problema, y cada año que pasa es más grave. El Partido Popular gobierna en Galicia con mayorías absolutas desde 2009, y lejos de resolver el problema, está empeorando”.

Cordal ha vuelto a insistir en que lo ideal sería que el PAC de Cambados contase en todos los turnos con tres médicos, “pero si eso es imposible, debería tener por lo menos dos”. Sin embargo, esto no siempre se cumple. En muchas guardias de fin de semana, solo trabaja un facultativo, y esta situación se ha dado también en varias jornadas de la presente semana.

Los pacientes y Constantino Cordal insisten en el riesgo que supone tener un solo médico en el PAC, puesto que este servicio da cobertura también a los municipios de Ribadumia, Meis y A Illa. Esto significa que hay muchas posibilidades de que el 061 requiera la presencia del médico en una emergencia externa -accidentes de tráfico o laborales, por citar dos eventualidades- y si eso ocurre el PAC quedará sin médico durante horas. Hace unos días, el propio Cordal vio como llegó al centro de salud una ambulancia con un paciente, y las enfermeras tuvieron que avisar a los técnicos sanitarios de que lo trasladasen directamente al Hospital do Salnés.

Pero la falta de profesionales no solo la están padeciendo los cambadeses. En el centro de salud de A Illa ven como no se han cubierto las vacaciones de una auxiliar de Enfermería, y dan por hecho que tampoco se cubrirán los descansos de las enfermeras. Además, A Illa ya lleva dos años sin pediatra.