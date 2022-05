Tanxugueiras al son de los vikingos

Ahora que se celebra Eurovisión puede que muchos se acuerden de nuevo de Tanxugueiras, ya que las gallegas a punto estuvieron de representar a España en esta importante cita musical y televisiva cuyo desenlace se conocerá mañana en Turín.

A aquellos que se preguntan por esta formación puede decírseles que el día 5 actuarán en Catoira, dentro de la programación de la Romaría Vikinga, y que ya estuvieron hace un tiempo en esta localidad arousana para grabar diferentes localizaciones del videoclip de su último tema, "Pano corado".

Eligieron para ello espacios tan llamativos como la laguna de Pedras Miúdas, una vieja cantera reconvertida de un modo totalmente natural en una gran piscina fluvial que vale la pena visitar.

Puede decirse que estuvieron como en casa, ya que “recibe el nombre de A Tanxugueira una zona de arbolado de la parroquia de Dimo”, donde se localizan también As Tanxugueiras Grandes, As Tanxugueiras Pequenas, As Tanxugueiras da Eira y As Tanxugueiras da Chan.

Así consta en el libro “Toponimia de Catoira”, elaborado por Gonzalo Navaza (2007) a partir de un intenso trabajo de campo realizado por el propio Concello de Catoira, que en su momento se empeñó en mantener viva la microtoponimia local y evitar su desaparición cuando se puso en marcha el proceso de la concentración parcelaria.

De esa publicación se desprende que, en este caso, el término “Tanxugueira” es “una alteración del originario Teixugueira, zootopónimo común en Galicia que designa lugares en los que hay presencia o abundancia de ‘teixugos”, es decir, las cuevas o agujeros en los habitan los tejones.

Para que no perdieran detalle de nada de esto, el alcalde vikingo, Alberto García, les hizo entrega de varios ejemplares del citado libro a las Tanxugueiras y su equipo, haciendo constar que la publicación incluye un mapa con la localización de los lugares de Catoira nombrados como Tanxugueiras.

Hoy, desde el gobierno local, quisieron agradecerles que eligieran “este hermoso lugar de nuestro Concello para realizar parte de este nuevo trabajo”.

Hacerlo es, en cierto modo, una forma de empezar a calentar motores para la Vikinga.