El riesgo de gripe aviar se reduce

Una vez superada la época en la que se registran los más importantes movimientos migracionales prenupciales, el riesgo de influenza aviar se reduce de forma notable en Galicia, por lo que se procede al levantamiento de las medidas cautelares que se habían adoptado en enero.

Esto implica una vuelta a la normalidad en comarcas como O Salnés y Caldas, donde es notable la ida y venida de aves que, en primavera y otoño, se desplazan entre los países del Norte de Europa y el continente africano, o viceversa, de ahí que el riesgo de gripe aviar sea aquí mayor que en otras latitudes.

El Complejo Intermareal Umia-O Grove, Punta Carreirón e Lagoa Bodeira, el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Corrubedo o el Parque Natural Dunas de Corrubedo e Lagoa de Carregal e Vixán, son algunos de los lugares más significativos de entre los que eligen en Galicia las especies migradoras, ya sea para quedarse una temporada, o bien para descansar y reponer fuerzas antes de seguir viaje.

De ahí que las localidades de O Salnés figuren entre las más amenazadas cuando, como sucedió en enero, se activan las alertas por Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) en España.

Ahora que, como se decía anteriormente, la migración primaveral se ha completado y se reduce el nivel de riesgo, es momento de rebajar las medidas preventivas y restrictivas que se habían adoptado hace cuatro meses.

Un periodo en el que se registraron en España 31 focos en aves de corral, concretamente en las comunidades de Andalucía y Castilla y León, además de 37 en aves silvestres localizados en Madrid, Andalucía, Castilla, Aragón, Extremadura y Cataluña.

Piden que no se baje la guardia y se comuniquen las incidencias Si bien es cierto que el riesgo de gripe aviar se ha reducido, desde la Fegamp y el Concello de O Grove piden que no se baje la guardia, dado que se trata de una enfermedad que puede propagarse de forma relativamente sencilla y rápida entre las aves, llegando a provocar “graves repercusiones económicas en el sector avícola”. De ahí la importancia de su detección precoz, por lo que se pide que sea comunicado de inmediato a los servicios veterinarios de la Consellería do Medio Rural cualquier indicio o sospecha de influenza aviar. También en el supuesto de que exista alguna sospecha de la presencia de la enfermedad entre las aves silvestres que puedan ser avistadas.



Salvo en la comunidad madrileña, donde se mantiene activo un foco en aves silvestres desde el 26 de abril, la mejoría es generalizada en España, donde no se notificó ningún foco en granjas desde el 21 de marzo.

De ahí que se levanten las medidas cautelares dictadas el 4 de enero en los municipios integrados en las Zonas de Especial Vigilancia (ZEV), salvo en Madrid.

Zonas de Especial Riesgo

En el caso de Galicia son Zonas de Especial Riesgo (ZER) municipios como el grovense, A Illa, Cambados, Meaño, Sanxenxo, Ribadumia y Vilanova, mientras que en las ZEV aparecen localidades como Ribeira, Meis, Moaña, Poio, Pontevedra, Redondela, O Rosal, Soutomaior, Tomiño, Tui, Vilaboa y Vilagarcía.

Lo que hacen departamentos como la concejalía de Medio Ambiente de O Grove es trasladar a sus vecinos la información que, en relación con esta enfermedad, les ha sido remitida por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

También la aportada por la Consellería de Medio Rural, que el pasado mes de enero prohibía la cría al aire libre de aves de corral en 34 municipios tras la detención de focos de gripe aviar en España y otros países de la Unión Europea.

De este modo, y dado que en Galicia no se detectó ningún foco de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), “ni en aves de corral ni en las silvestres”, no se considera necesario establecer más restricciones en los concellos catalogados como zonas ZEV.

Abundando en ello, la Fegamp indica que la única prohibición en vigor hace referencia a la presencia de aves de corral en certámenes ganaderos, exhibiciones, celebraciones culturales y similares, “aunque se podría autorizar en caso de que la autoridad competente efectuara una evaluación de riesgo con resultado favorable”.

Non obstante, añade la Fegamp, “se podrá prohibir la concentración de otras aves distintas a estas, como ornamentales, palomas mensajeras o halcones, en caso de que así se decida por parte de las autoridades”.

Dicho lo cual, desde el Concello de O Grove transmiten que las personas relacionadas con granjas avícolas comerciales que posean también una explotación avícola o corral familiar, “deben evitar tener contacto con aves de una y otra explotación sin tomar antes medidas de bioseguridad como el lavado de la ropa y las manos, especialmente si las aves del corral familiar tienen posibilidad de contactar con las silvestres”.

Unas medidas preventivas que también deben extremar los titulares y trabajadores de explotaciones y corrales familiares que realicen actividades cinegéticas de caza menor de aves, procurando no entrar en contacto con las aves domésticas de su propiedad.

Por otra parte, tanto la Fegamp y como el Concello de O Grove recuerdan que sigue siendo obligatoria la inscripción de todas las granjas en el Rexistro Galego de Explotacións Avícolas de la Consellería do Medio Rural.