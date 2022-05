A Illa, el gran referente en extracción de algas de Galicia

De complemento económico hace poco más de una década a convertirse en uno de los recursos más importantes para la Cofradía de A Illa. Eso es lo que ha ocurrido con las seis especies de algas que extraen los buceadores de recursos específicos de ese pósito, donde se ha pasado de extraer 15.000 kilos en 2011 a las más de 374 toneladas que se extrajeron el pasado año. De todo esto y mucho más versó la ponencia que el patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán, presentó en el marco del II Foro de Recursos Algales que organiza Cetmar en Vigo, con la participación de diferentes entidades públicas y privadas de Galicia y Portugal.

El patrón mayor realizó un recorrido por toda la experiencia que ha tenido A Illa en la comercialización de algas, desde sus inicios, extrayendo tan solo lechuga de mar y wakame con catorce embarcaciones y 28 tripulantes, a la experiencia con la que se cuenta ahora, en la que el número de personas integradas en el plan de explotación no ha crecido mucho, situándose en 18 embarcaciones con 36 personas. En el crecimiento de recolectores es en lo único que el pósito isleño va lento ya que “no queremos que el recurso se pueda ver afectado y colapse, por eso cada tres o cuatro años realizamos un análisis de cómo se encuentra, tanto a nivel productivo como la afectación que tiene sobre otras especies que dependen de su existencia, como puede ser el caso del camarón”. Millán no duda en reconocer que “nos interesa mucho diversificar la producción de algas, pero sobre todo, no queremos agotar el recurso”.

En estos momentos “estamos comercializando seis especies diferentes, que son wakame, kombu, lechuga de mar, gracilaria, himanthalia y codium, consolidándose entre las especies que más comercializamos”, explica Millán. El patrón reconoce que la mayor parte de la extracción se realiza en función de la demanda de los compradores, “aunque tenemos tope para alguna de las especies, aya que el objetivo es preservarlas para garantizar su explotación”. En estos momentos, el pósito cuenta con varios compradores interesados, pero el número “va en aumento, porque hay mucho interés tanto de la Unión Europea como de los mercados de ir introduciendo este tipo de producto, al ser natural y ecológico”.

La producción no ha dejado de crecer desde que se comenzó con su extracción. El primer año fueron 15.000 kilogramos, el segundo ya fueron 25.000, mientras en 2013, la cifra rondo las 70 toneladas, al igual que en 2014. Ese año fue un punto de inflexión, ya que nunca dejó de subir hasta consolidar a la Cofradía de A Illa como la más importante en lo que a extracción de algas se refiere. Ese título es algo que el patrón mayor quiere mantener, sin descartar la experimentación con nuevas especies para introducirlas en el mercado o con un incremento de la producción, pero siempre “teniendo en cuenta la necesidad de preservar un recurso muy importante en muchos aspectos para esta Cofradía”.