El futuro centro de salud de Meis se hará en la finca de Parga

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, remitió a última hora de la mañana de ayer una carta al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en la que le indica que la corporación municipal respalda por unanimidad la opción de la finca de Parga para construir el futuro centro de salud.

Se pone así fin a una semana marcada por un embrollo casi surrealista que no ha hecho más que frenar unos días el proceso administrativo y generar crispación. Cerrado el esperpento, el trámite regresa al punto en que estaba cuando Giráldez y García Comesaña firmaron el protocolo de colaboración entre ambas administraciones.

El pleno extraordinario celebrado a última hora de la tarde del martes en Meis mostró lo mucho que preocupa este asunto al vecindario, pues acudieron a seguir la sesión más de un centenar de personas, una cifra nunca vista en la historia reciente de la institución. Había tanta gente que algunos tuvieron que seguir el debate plenario sentados en el suelo, otros quedaron de pie por detrás de los políticos, y a los menos afortunados no les quedó más remedio que escuchar desde las escaleras.

Finalmente, PSOE, PP y BNG votaron a favor de la finca de Parga para que sea este el terreno que se ponga a disposición de la Xunta para construir el centro de salud. Pero la oposición no se dio por vencida con facilidad, y hubo momentos en que ambos partidos amagaron con votar en contra de la propuesta de Giráldez y su equipo.

Al término del pleno, la alcaldesa no ocultaba su satisfacción por la consecución del acuerdo. “A partir de hoy ya seguimos trabajando en la adquisición de la parcela, porque perdimos una semana muy valiosa en el avance de un tema tan importante”, declaró. La regidora tuvo palabras de agradecimiento hacia los vecinos, “que no daban crédito al esperpento que sucedió durante la última semana”, y de reproche y decepción hacia los ediles del PP y el nacionalista Xoán Manuel Vázquez. “Me dio mucha pena ver al portavoz del PP divagando, hablando 40 minutos sin decir nada. Y me dieron mucha pena las contradicciones del BNG, diciendo cosas incoherentes y pretendiendo introducir enmiendas surrealistas”. En todo caso, el pleno finalizó con aplausos.