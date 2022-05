Vilagarcía facilita la primera experiencia profesional en tres grados y un ciclo superior

El Ayuntamiento de Vilagarcía se suma al programa provincial de fomento de la empleabilidad “Primera experiencia profesional” con el objetivo de facilitar que los titulados universitarios y de ciclos superiores de Formación Profesional puedan adquirir prácticas laborales para incluir en sus currículums.

La Concejalía de Promoción Económica y Empleo acaba de solicitar a la Diputación la ayuda de este plan para facilitar la primera experiencia laboral -requisito que exigen muchas empresas a la hora de contratar personal- a un total de 4 titulados a través de un contrato de formación de 12 meses de duración.

Las especialidades que requerirá la administración local de Vilagarcía una vez resuelta la convocatoria de ayudas son un grado en Sociología para dedicarse a tareas de movilidad sostenible en el Área de Movilidad del Ayuntamiento, grado en Educación Social para trabajar en el Área de Servicios Sociales, grado en Ingeniería Técnica de Obras Públicas para Urbanismo y ciclo superior en Animación Socio-Cultural y Turística para obras en las concejalías y Cultura y Turismo.

Se solicitan 4 plazas por ser el número máximo previsto en la convocatoria en función de la población del Ayuntamiento de Vilagarcía. El proyecto tiene un coste de 83.423 euros, para cuya financiación se ha solicitado una subvención de 60.000 euros en el marco del Plan de Fomento de la Empleabilidad de la Diputación y al que el Ayuntamiento aportaría los 23.432 restantes.

Según las bases de la convocatoria, las cualificaciones exigidas cubrirán puestos de trabajo en general, así como los relacionados con la transición ecológica y la economía verde, la digitalización de los servicios, la cohesión social y el desarrollo local rural, preferentemente.

Para acceder a uno de estos contratos formativos, los interesados, además de disponer de la titulación exigida en cada caso, deberán cumplir otros requisitos como estar registrados como demandantes o en mejora de empleo en el Servicio Público de Empleo y estar empadronados en uno de los municipios de la provincia de Pontevedra.

Además, en el momento de la contratación, no deberán haber transcurrido más de tres años de la finalización de los estudios, o más de cinco años cuando el contrato se realice con una persona con discapacidad.

Otros requisitos son que no hayan obtenido experiencia profesional o realizado actividad formativa en la misma actividad dentro de la entidad durante más de tres meses, que no estén contratados en prácticas o formación en alguno de los programas de la Diputación Provincial de Pontevedra en el momento de la selección y no haber sido contratados en la misma o distinta entidad en virtud de la misma titulación.

Escola Infantil

Por otro lado, la junta de gobierno local aprobó ayer la lista de niños admitidos provisionalmente en la Escola Infantil para el próximo curso. A partir de este trámite se podrán presentar alegaciones o enmendar documentación. Las listas permanecen publicadas en la web municipal.