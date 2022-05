Gañemos Vilanova define el presupuesto como “continuista e irreal”

El Concello de Vilanova acogerá el próximo viernes un pleno extraordinario a las 9:30 horas en el que se presentarán los presupuestos como principal orden del día.

El documento, que fue entregado ayer a los grupos de la oposición, no varía con respecto a los ejercicios anteriores, siendo “una prórroga más con pequeñas modificaciones”. En el informe emitido por la Intervención municipal se reconoce que el documento cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, algo que para la portavoz de Gañemos, Elena Cores, no está tan claro.

No en vano, para la edil, el documento que va a presentar el grupo de gobierno “es totalmente irreal, ya que no se tienen en cuenta las facturas que se encuentran en un cajón y que, después, tienen que ser aprobadas a través del método del reconocimiento extrajudicial de crédito”. Esos datos no figuran en el informe de Intervención porque “no tienen esos datos y no pueden hace runa previsión correcta del gasto”.

En el documento también figura la deuda viva del Concello de Vilanova a 31 de diciembre, que ascendería a 5.636.951 euros, lo que significa que el porcentaje sobre los ingresos corrientes del municipio ascendería al 69,25%, por debajo del 110%, el límite previsto en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y por debajo del 75%, límite que marca la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La aprobación del presupuesto no será el único punto de la orden del día. El grupo de gobierno lleva a pleno la constitución y adhesión del Concello de Vilanova a la asociación Mar de Santiago, la apuesta del alcalde, Gonzalo Durán, para que el municipio entre dentro del ámbito del Xacobeo. Esa apuesta nunca ha convencido del todo a los grupos de la oposición que van a preguntar en el pleno las razones y el sentido que tiene poner en marcha esta asociación después de que la Xunta reconociese Mar de Santiago como un geodestino. “No entendemos cual es el sentido a hacer una asociación de concellos, entes públicos que ya reciben subvenciones y tiene toda la pinta de ser una nueva triquiñuela propagandística para seguir recibiendo subvenciones a mayores”, explica la portavoz de Gañemos, Elena Cores.

El último punto de la orden del día es una modificación de puntual de las Normas Subsidiarias, la 18. Esta modificación pretende cambiar las condiciones de una serie de terrenos en la zona de Tremoedo y Deiro de Arriba. La edil de Gañemos insiste en la necesidad de que se redacte un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), un documento “muy necesario para quer todo el mundo tenga muy claro que debe hacer en sus terrenos”. Además, destaca el hecho de que “todos los vecinos que quieren modificar algo, deben afrontar de su propio bolsillo toda la tramitación, que no es precisamente barata”. A mayores, también insiste la responsable de Gañemos en la necesidad de un PXOM que ordene el urbanismo en el municipio y que sea “participativo, donde los vecinos puedan aportar sus propuestas e ideas”.