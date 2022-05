Vecinos de Rodrigo de Mendoza instan al Ayuntamiento a subsanar los malor olores

Los vecinos de Rodrigo de Mendoza han manifestado su hartazgo por las molestias derivadas de lo que denuncian como un olor pestilente procedente de cañerías y desagües de la zona.

Óscar Rey, portavoz vecinal, apuntó que “llevamos con olores insoportables mucho tiempo. Lo único que pedimos al Concello es que vengan a limpiar las alcantarillas porque llevamos varios días que no se soporta”.

La reiteración del mal olor se repite cada pocas semanas. Sostiene el vecino que “cada quince días tenemos tufo a cañería y queremos que vengan a comprobar que es lo que pasa aquí”.

Robo de papeleras

El malestar de algunos residentes de la zona con el Concello también se hace extensivo a otros aspectos, como el referido al mobiliario urbano. “Nos robaron unas papeleras de hierro fundido que teníamos en la calle y no se ha repuesto ni una sola”, apunta el portavoz.

Otra de las cuestiones que tampoco han dejado indiferentes a los vecinos es lo referido a la suciedad acumulada en materia de excrementos caninos. En este sentido, Óscar Rey considera que “las campañas no sirven de nada si la Policía Local no sanciona debidamente. Por esta calle, hace mucho que no vemos a la Policía Local y está todo bastante sucio”.

El hecho de que el parque de A Coca sea el único que todavía cuenta con arena en su zona de columpios, le lleva a asegurar que es un lugar donde muchos perros hacen sus necesidades.

Las quejas también se extienden a la utilidad del carril bici. Óscar Rey apunta que “está totalmente vacío de bicicletas todos los días. Fue un gasto excesivo e innecesario”.