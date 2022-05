La riqueza etnográfica de los mares gallegos viaja al País Vasco

La mayor parte de la expedición y de las embarcaciones pertenecen a la ría de Arousa, ya que ahí estarán representados Dorna de A Illa con tres embarcaciones como son la “Roxiña” (dorna), “Nova Maruxa” (dorna de tope) y "Zenaida" (dorna polbeira). También estarán representantes de la asociación Amigos da Dorna Meca con las embarcaciones “Irmandiña” (dorna meca) y “Laxe de Boibas (dorna de tope). A ellas se unen Lajareu de Ribeira, Muros, la Asociación de Mariñeiros de San Miguel de Bouzas y la de Terra de Outes.

El Festival Marítimo de Pasaia se celebrará entre el 26 y el 29 de mayo y la expedición saldrá de Galicia un día antes. El 26 será el momento de desembarcar y comenzar, por la tarde, la navegación, una actividad que se extenderá durante todo el fin de semana.

Además de las embarcaciones, la expedición también incluye un espacio expositivo para dar a conocer en el País Vasco toda la riqueza y diversidad de la cultura gallega, sobre todo, aquella más ligada a la navegación marítima y fluvial. Es más, este año, la expedición va a centrar sus esfuerzos en explicar las distintas tipologías de naves tradicionales que existen en Galicia, uno de los puntos con mayor riqueza en este aspecto de la Península Ibérica.

José Sacau Fontenla, presidente de Culturmar, reconocía ayer que la entidad que preside lleva muchos años colaborando con Albaola, la asociación que organiza el Festival Marítimo de Pasaia. “Ellos siempre acuden a los Encontros que organizamos en Galicia, siendo una de las delegaciones más destacadas, especialmente en el ámbito de la carpintería de ribeira, pero también en el número de barcos”, explica. La colaboración es mutua, ya que la gallega será una de las expediciones más numerosas en Pasaia.

Culturmar también trabaja en la designación de una sede para los Encontros de Embarcacións Tradicionais de Galicia. Frustrados por la pandemia los que se iban a celebrar en Moaña, ahora el colectivo analiza una propuesta que tiene encima de la mesa para que los barcos vuelvan a convertir un puerto en un gran museo flotante al aire libre en el verano de 2023. El nombre se decidirá antes de que acabe este primer semestre del año.

Inauguración oficial de la navegación tradicional





Cada 17 de mayo, la navegación tradicional vuelve a la actividad oficial. En esta ocasión, el regreso pretende ser especial, sobre todo después de dos años en los que ha estado demasiado limitado debido a la pandemia de coronavirus. El muelle de O Xufre se convertirá en el escenario de las actividades de la Escola de Navegación Tradicional de A Illa, donde van a participar un buen número de embarcaciones, especialmente dornas. No faltará un barco como el “Rei do Mar”, el buque insignia del proyecto de la Escola, un galeón recuperado para formar nuevos patrones que navegasen la ría de Arousa. Este año no habrá bautizo de mar propiamente dicho, ya que todas las embarcaciones que van a participar llevan tiempo navegando. Tan solo habrá una situación muy especial, el regreso al mar, después de seis años en el dique seco, de la “Nova Maruxa”, una dorna de tope que se restauró en los talleres de A Illa.