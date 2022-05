Armonía y ritmo al más alto nivel en el Monte da Vila de O Grove

El nuevo pabellón de Monte da Vila se quedó pequeño para la ocasión. Cerca de seiscientas gimnastas pertenecientes a clubes de toda Galicia disfrutaron de una jornada de competición, de convivencia y de sentimientos relacionados con volver a ejecutar sobre el tapiz el esfuerzo de muchos entrenamientos con el aplauso como combustible más pretendido.

A las diez de la mañana, y tras largas horas previas para que todo luciese como se merecía, comenzaron a desarrollarse los ejercicios. Nada quedó al azar, tanto en lo que respecta al escenario como a la elegante uniformidad, peinados, maquillaje y estilo de todas las participantes.

Los clubes que no quisieron perderse la cita fueron un total de 21 llegados de toda Galicia. El hecho de que el torneo tuviese trascendencia a nivel autonómico también contribuyó a que no solo Monte da Vila, sino todo O Grove pudiesen constatar la importancia de que centenares de personas paseen por sus calles y disfruten de su hostelería aún lejos de la temporada estival.

Los tapices preparados para la ocasión fueron un continuo desfile de ejecuciones tanto de conjuntos como a nivel individual. Todo ello precedido de los nervios lógicos de quien quiere que todo salga perfecto después de todo el esfuerzo llevado a cabo. Además, ante un jurado que examinó con detalle cada movimiento para que la clasificación hiciese justicia.

Todo arrancó en tiempo y forma con la competición juvenil prebase. En ella se impuso la anfitriona Luz Fernández, seguida por Sabela Iglesias del Vilarousa de Vilagarcía con la también grovense Marina Muñiz completando el podio. Las victorias parciales del Club Biqueira continuaron por medio de Naila Muñiz en cadete y con la de Lucía Villanueva en juvenil base

También del club grovense, en la categoría de promoción, se subieron al primer cajón Malena Castro (cadete), Valentina Domínguez (prebenjamín), así como los conjuntos alevín, prebenjamín, infantil y cadete. Es decir, que el Club Biqueira se convirtió en el absoluto dominador de un evento en el que su mayor victoria fue la de una organización impecable.

Clubes de toda Galicia

Además de los clubes comarcales como Vilarousa, Arousa o Grand Jeté o el propio Biqueira, también estuvieron representados en O Grove los pontevedreses Pontus Veteris, Xiada, Arnela, Treboada o As Triscas junto al Porriño, Saraiba de Poio, el marinense In Mare y a los vigueses Maniotas y Rosalía. Junto a ellos los coruñeses As Pontes, Milenium y Obradoiro; los ourensanos Maceda y Barbadás y el Kendra de Monforte de Lemos.