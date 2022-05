Vecinos de Matosinhos: "Mucha gente no protesta porque está convencida de que el Concello hará los Caminos Escolares sin consenso"

Veinticinco. Estas son las plazas de estacionamiento que se suprimirán en el barrio de Matosinhos cuando se creen los Caminos Escolares Seguros según los datos del Concello de Vilagarcía. Pero tanto el PP como Ciudadanos, en base al proyecto que está publicado en la plataforma de contratación, aseguran que serán muchas más, rondando el centenar. Los vecinos están muy preocupados y lamentan que las explicaciones aportadas por la concejala de Mobilidade, Paola María, en la reunión que mantuvieron con ella esta misma semana no fuesen satisfactorias. “Ella dice que se van a eliminar 25 aparcamientos, pero yo vivo enfrente del centro de formación y solo en esa plaza se pierden diecinueve. No nos dan las cuentas”, señala un portavoz vecinal.

“No se trata de aparcar en la puerta de casa como nos dice ella, pero las opciones de Fexdega y de la Finca D’Ouro no son válidas. Por poner un ejemplo, una persona que tiene que ir a trabajar a una fábrica de conserva de Cambados a las seis de la mañana, ¿va a ir un día lluvioso en invierno sola desde Matosinhos hasta Fexdega?”, se preguntan.

"No hay garajes para alquilar"

Además, la opción de recurrir a un parking privado en la zona resulta complicado, pues la mayoría de edificios no disponen de garaje. “Hay uno pero todo de un mismo propietario que no quiere alquilar ninguna plaza”, comentan unos residentes que ya han estado preguntando debido a los planes del Concello.

Baja asistencia a la asamblea

En cuanto a la escasa afluencia de la asamblea informativa celebrada el jueves por la tarde (en la que había miembros de las Anpas), tanto el PP como Ciudadanos y los propios vecinos asistentes aseguran que el sentir generalizado del barrio es contrario a la supresión de aparcamientos para poner en marcha los Caminos Escolares, aunque “hubo gente que por trabajo no pudo venir y mucha ya se resigna a que el gobierno local va a hacer la obra sí o sí haya o no consenso”.

Paola María comparecerá en el pleno

De hecho en medio de toda esta polémica el ejecutivo socialista solamente se pronunció en una ocasión. La siguiente -si en los próximos días no reacciona- será a finales de mes, cuando la edil de Mobilidade comparecerá en pleno para dar explicaciones. Así se acordó por unanimidad en la sesión ordinaria de abril a petición del Partido Popular.

Los vecinos han decidido crear una plataforma e iniciar una recogida de firmas para entregar en el pleno de mayo.

Ana Granja

La portavoz de esta formación, Ana Granja, ha constatado en el encuentro con los vecinos “cómo los intereses del PSOE se desarrollan de manera opuesta a las necesidades de Vilagarcía. Mientras la gente demanda facilidades para aparcar y medidas de conciliación efectivas, el alcalde y la concejala de Urbanismo siguen dando rienda suelta a unos caprichos que, lejos de facilitarle la vida a la ciudadanía, les están creando cada vez más problemas”.

Granja advierte de que “la única información objetiva que tenemos del proyecto es un documento público en el que se habla abiertamente de la introducción de un carril bici y de la pérdida de aparcamientos. No se lo inventa nadie, viene en el proyecto”.

David Oliveira

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, David Oliveira, conoce bien la situación porque es residente del barrio: “Los vecinos están muy enfadados. No entendemos por qué el gobierno no es claro y transparente. Está retrasando las explicaciones todo lo posible para que la gente no se entere del proyecto. Yo le he preguntado dos veces y aún no me han contestado”. El PP también sigue a la espera de una respuesta.