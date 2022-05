Segunda muerte con un motocultor en Arousa en un mes

Un hombre de 74 años perdió la vida ayer en Meaño tras caer del motocultor agrícola que estaba manejando y golpearse la cabeza contra el asfalto. Sin embargo, todavía no se pueden concretar las causas del siniestro, puesto que una de las hipótesis que se barajan es que sufriese antes un infarto, y que se precipitase al suelo a consecuencia de esta indisposición. En un primer momento, se había indicado que el hombre había descendido del vehículo agrícola y que este se desplazó y le golpeó.

Los hechos sucedieron a las doce del mediodía en el lugar de Carballoso, que pertenece a la parroquia de Xil. El fallecido, Carmelo Prado estaba en ese momento acompañado por su mujer, cerca de su vivienda, cuando cayó del pequeño vehículo agrícola. Un particular alertó al servicio de emergencias del 112 Galicia, que movilizó a su vez a la Policía Local de Meaño y al 061, que desplazó un helicóptero medicalizado. La aeronave descendió en una pista de Xil, causando un gran revuelo en la parroquia, pero el hombre ya no llegaría a ser trasladado, pues los equipos que le asistieron en un primer momento no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El alcalde, Carlos Viéitez, se trasladó al lugar para saber de primera qué había sucedido y ponerse a disposición de la familia del fallecido.

El de ayer es el segundo accidente mortal que se produce en la comarca de O Salnés en poco más de un mes y en el que está implicado, directa o indirectamente, un motocultor.

El primero ocurrió a finales de marzo, cuando el cambadés Manuel Domínguez murió en una finca de Castrelo (Cambados), tras verse atrapado entre un poste de piedra de un viñedo y el motocultor. Las dimensiones y el precio de estos vehículos lo convierten en una opción muy apetecible para las personas de edad avanzada que pretenden seguir cultivando para casa. Son vistos, además, como menos peligros que los tractores, pero esto no significa en absoluto que estén exentos de riesgos.