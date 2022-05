Quince días más sin médico en el centro de salud de Meaño

El centro de salud de As Covas continuará sin médico la próxima semana, situación especialmente grave pues desde el 28 de abril se encuentra sin dicho servicio. De hecho desde ayer viernes no se concede cita médica, como mínimo, hasta el 24 de mayo. Un giro de tuerca más en la situación a la baja de atención primaria, que también sufre este centro de salud desde noviembre de 2020, cuándo quedó, en la práctica, sin uno de los dos galenos que pasaban consulta en este centro de salud. Y ahora, desde hace una semana sin ninguno, por una situación imprevista que está motivada por la ausencia de la única profesional que atendía en As Covas.

Las consultas, la tramitación de bajas laborales, y la renovación de recetas de pacientes crónicos se ven así afectadas, quedando como única alternativa el recurso a los servicios de urgencias. De esta forma el centro de salud de As Covas permanece abierto con un PSX además de dos enfermeras, asignadas a este centro de salud en base a los dos médicos de los que se mantiene plaza. Pero con la facultativa ausente se pierde en realidad una mayor franja de consulta: por una parte la que se prestaba de lunes a viernes en horario de mañana de 8.00 a 15.00 horas; y de otra, la jornada que doblaba por la tarde, a modo de peonadas para cubrir la ausencia ya crónica del otro galeno, franja horaria que alternaba en la semana con su colega Gil Cons, que presta consulta por la mañana en el centro de salud de Coirón. De esta forma la atención médica que ofrece el centro de salud de As Covas responde únicamente a las peonadas de tarde del doctor Gil Cons, los lunes y miércoles, no más. Es por ello que ayer viernes, por vía telemática, la primera cita que podía reservar respondía a la tarde del 25 de mayo, con César Gil Cons. Esta es la situación que padece un concello de 5.300 habitantes atendido, en la parte asignada, con tan sólo un facultativo. Jubilaciones y bajas Atención Primaria empezaba a cojear en Meaño ya desde noviembre de 2020, cuando la jubilación de Enrique Caamaño, galeno que había ejercido durante casi toda su vida profesional en centro de salud de As Covas. Por entonces cayera en saco roto su oferta al Sergas para prorrogar su retiro laboral y continuar un año más en el puesto. A pesar que desde la EOXI de Pontevedra-Salnés se manifestara su compromiso de cubrir esa plaza, nunca llegó a hacerse, alegando no encontrar facultativos disponibles. En medio, quedaron las movilizaciones del BNG meañés, del grupo del gobierno y, la última cronológicamente, la auspiciada por Meaño Independiente en diciembre de 2021 cuando congregó a más de un centenar de vecinos al filo de las 13 horas ante el centro de salud, para presentar in situ otras tantas reclamaciones individuales, en demanda de retorno del pediatra y la restitución del segundo profesional médico. La primera sí se cumplió, pero más bien por iniciativa de la propia pediatra que demandara su regreso a la consulta compartida entre Meaño y Meis. De la segunda no hubo noticias. Cierto que algunos reclamantes recibieron respuesta de Sergas excusando la situación, si bien otros lamentan no haber recepcionado ninguna, y critican el sentirse ninguneados por la administración en sus derechos. La atención primaria en la comarca de O Salnés se precarizó en los dos últimos años. Localidades como Cambados, Meis, O Grove o Vilagarcía han expresado su malestar con un deficiente servicio provocado sobre todo por la falta de profesionales médicos en los horarios correspondientes.