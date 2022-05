Así discurrió el operativo para la localización del buceador desaparecido en O Grove

Atrapado por un pie, a la altura del tobillo, y a una profundidad de entre dos y tres metros. Así localizó sobre las 11.30 horas de ayer un buzo de la Guardia Civil a Adolfo Luis Osorio González, el vecino de Vilagarcía de 44 años que llevaba varios días en paradero desconocido, y que según todos los indicios murió el lunes, mientras practicaba pesca submarina en Punta Carreiro (O Grove).

El cadáver apareció cerca de la boya, que fue avistada a última hora de la tarde del jueves, que es cuando se activó el dispositivo de búsqueda. Junto a ella había una red con un pulpo ya en descomposición, que el fallecido habría capturado antes de sufrir el contratiempo que terminaría costándole la vida. Estaba próximo a la costa, en una zona muy rocosa, y donde las corrientes pueden llegar a adquirir cierta fuerza por ser mar abierto.

Una vez recuperado el cuerpo, y trasladado a tierra, se esperó la llegada del equipo judicial para proceder al levantamiento del cadáver. Este se produjo en torno a las 12.30 horas, momento en el que los restos mortales de Adolfo Luis Osorio fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), donde se le practicará la autopsia.

El examen forense permitirá confirmar definitivamente que el fallecido es el dueño del coche que llevaba cuatro días aparcado en O Carreiro cuando un vecino alertó a la Policía Local grovense, así como las causas del deceso.

Desaparecido el lunes

A las seis de la tarde de anteayer jueves, un vecino marcó el número de teléfono particular de un agente de la Policía Local de O Grove, que estaba precisamente de guardia en ese momento. Le comunicó que había un coche estacionado en O Carreiro desde el lunes, lo cual era muy extraño. Además, el jueves había aparecido con una ventanilla rota, señal de que alguien la había forzado para robar y de que el propietario del vehículo aún no había regresado. El hombre temió inmediatamente que el dueño del coche estuviese en apuros, y llamó a la Policía Local.

La patrulla se desplazó hasta O Carreiro, y comprobó que, en efecto, la situación no era tranquilizadora. Alguien había visto al hombre bajar al mar el lunes, con el traje de buceo, pero nadie le vio regresar más tarde. Dentro del turismo había ropa apilada, que probablemente pertenecía al desaparecido, y la documentación del dueño del coche, un vecino de Vilagarcía.

Los agentes de O Grove, temiéndose lo peor, dieron aviso a sus compañeros de la Policía Local de la capital arousana, que se desplazaron a la vivienda del dueño del coche, situada en Arzobispo Gelmírez, en pleno centro de la ciudad. Pero allí no encontraron a nadie. Tampoco fueron capaces de localizar a familiares directos suyos, puesto que sus padres ya fallecieron hace algún tiempo.

En ese momento, la policía grovense decidió dar aviso al 112 Galicia, momento en el que se activó toda la maquinaria para tratar de localizar al dueño del coche. Fueron movilizados equipos por tierra, mar y aire de Salvamento Marítimo, Emerxencias de O Grove, la Guardia Civil y la propia Policía Local. Y el dispositivo no tardó en dar sus frutos, pues a última hora de la tarde se avistó la boya que presuntamente había empleado el buceador para marcar su posición bajo el agua, así como un pulpo muerto atrapado en una red. Este hallazgo permitía afinar mucho más la búsqueda, y se acordó que el viernes por la mañana se incorporaría a esta tarea un equipo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

Localizado pronto

Los GEAS realizaron la primera inmersión sobre las once de la mañana. No había excesivas esperanzas debido al tiempo transcurrido desde el lunes, y en la memoria de los servicios de emergencias estaba el caso de Manuel Cores Villanueva, el constructor de Ribadumia que había desaparecido a mediados de noviembre de 2021 mientras practicaba la pesca con caña desde costa en esa misma zona de O Grove, y cuyo cuerpo no llegó a aparecer. Sin embargo, en esta ocasión fue distinto, y apenas unos minutos después de sumergirse, uno de los buzos de la Guardia Civil localizó a Adolfo Luis Osorio, muy cerca de donde en la víspera se había encontrado la boya.

En el último medio año se han producido tres accidentes mortales en aguas de O Salnés. El primero de ellos fue el ya citado de Manuel Cores, que presuntamente perdió la vida tras caer al agua desde las rocas. El pasado Viernes Santo, una lancha de competición mató al oftalmólogo coruñés Juan Manuel Tábara Rodríguez, que estaba nadando en la playa de Silgar, en Sanxenxo. Esta semana, el mar se ha cobrado la vida de un vilagarciano que el lunes salió a disfrutar de una actividad que le gustaba -al parecer, era un habitual de la pesca submarina en O Carreiro-, pero que se vio sorprendido por un imprevisto fatal.