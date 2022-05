A Illa reclama soluciones a la situación del pavimento en la PO-307

El pleno de A Illa dio luz verde a una moción presentada por el grupo de gobierno en la que se insta a la Xunta a acondicionar y pavimentar el principal acceso al municipio. En concreto, la queja que se manifiesta desde A Illa es por el tramo que se encuentra entre la rotonda de O Bao y la de A Franqueira, cuyo pavimento se encuentra totalmente cuarteado.

Carlos iglesias explicaba ayer que la situación de ese tramo de la PO-307 “es pésima” y las inversiones que la Consellería de Infraestruturas tiene previsto realizar en viales que atraviesan la comarca “no contemplan una reparación de este tramo, fundamental para los vecinos de A Illa”.

Recuerda iglesias que “en el tramo en cuestión no se actúa desde hace años y ya va siendo hora de que se haga”. El pésimo estado de este tramo y la necesidad de una actuación urgente es algo que el Partido Popular comparte, motivo por el que apoyó la propuesta, pero también dejó un par de “recados” al alcalde. El primero de ellos referente a los tiempos en los que se solicita la actuación. “Siendo conocedor de la administración debería saber que estas cosas se piden antes, no cuando se ve que están actuando en otro municipio”, explicaba el portavoz de los conservadores, Juan José González Vázquez. De hecho, recuerda González Vázquez que “solicitamos que se actuase en ese lugar, pero nos encontramos sin el apoyo del Concello, que es quien debe pedirlo pero que no se ha movido por ello en los últimos tiempos”.

La segunda de las puntualizaciones incidía en “el ímpetu mostrado en exigir que se asfalte este tramo de unos 300 metros es inversamente proporcional al silencio que se guarda cuando se trata de reclamar que se asfalte la avenida de A Ponte, que no se encuentra en mejores condiciones”, vial este último que gestiona la Diputación de Pontevedra.

Otra de las cuestiones que se analizó en el pleno fue la aprobación de una modificación de crédito con la que el Concello de A Illa va a hacer frente al espectacular incremento que han experimentado las facturas eléctricas. “La situación provocada por el incremento del suministro de energía y de los combustibles nos obliga a tomar esta decisión para poder asumir su coste”, explicaba ayer el alcalde de A Illa.

A mayores, el PSOE presentó una moción en la que exige a la Xunta la asunción de responsabilidades en la depuración de aguas residuales y la no imposición de nuevas cargas que obliguen a subir el recibo del agua. Iglesias explicaba que Augas de Galicia “quiere que seamos los concellos los que gestionemos las depuradoras, traspasándonos su gestión, pero nosotros no tenemos que asumir competencias que no nos corresponde, y mucho menos cuando no se nos da dinero para ello”. El regidor socialista reconoce que “todavía no se ha acabado de redactar el proyecto, pero nosotros queremos mostrar nuestro más rotundo rechazo a esa iniciativa y nos sumamos a las alegaciones que ha presentado la Diputación de Pontevedra”.