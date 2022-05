Silva reclama agilidad a la Xunta para gestionar los fondos Nest Generation

Lo más granado del empresariado comarcal se reunió ayer con la presidenta de la Diputación de Pontevedra Carmela Silva, en las dependencias de la bodega vilanovesa Granbazán, un encuentro que tuvo como principal tema a tratar la gestión de los fondos Next Genaration, fondos fundamentales para regresar a la senda de crecimiento económico y empresarial después de haber pasado lo más duro de la pandemia de coronavirus.

La presidenta provincial destacó en el encuentro que los Next Genaration son “una oportunidad histórica que sería imperdonable que se dejasen pasar” ya que se trata de una cantidad ingente de recursos destinados a transformar el territorio. Sobre esta idea giró la ponencia que transmitió a los empresarios, pertenecientes a sectores tan diversos como la alimentación, transporte, maquinaria, turismo, automoción, artes gráficas, construcción o madera y convocados por Galicia Foro Empresarial, entidad presidida por Manuel García.

Silva no fue la única invitada del sector público, ya que también participó el alcalde de Vilagarcía y presidente de la Federación Galega de Municipios (Fegamp) Alberto Varela, así como varios diputados provinciales. La presidenta autonómica aprovechó el foro para reclamar un compromiso de todas las administraciones para “abandonar el ruido y la bronca permanente para dedicarnos junto al sector privado a lo que es necesario: estar todos con la lengua fuera para conseguir implementar en la provincia los cientos de millones de euros que están llegando a través de los Next Generation”.

La presidenta provincial no pudo hacer otra cosa que mostrar su preocupación ante la baja ejecución de los fondos en Galicia, aprovechando para reclamar a la Xunta “mayor agilidad en la puesta en marcha de las convocatorias, además de un esfuerzo para convocar al sector privado a fin de que tenga la máxima información, ya que no se les está haciendo llegar en estos momentos”.

En su conferencia ante el empresariado arousano, en una comarca donde existen más de 200 empresas, 15.000 empleos directos y 4.000 millones de facturación, Silva recordó que frente a la “política de recortes con la que se afrontó la crisis de 2007, tras la pandemia se ha apostado por políticas expansivas que están permitiendo que España pueda disponer de 140.000 millones de euros, a los que habrá que sumar otros 36.000 de fondos estructurales con el objetivo no de repartir recursos, sino de transformar”. Esos recursos, incidió Carmela, deben ser destinados a cuestiones como la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.

Momento crucial

Para Silva el actual es “un momento crucial que no podemos desaprovechar. Esta ingente cantidad de proyectos y recursos necesita de que las comunidades autónomas, sobre todo por ser competentes en la mayoría de las medidas a implantar, sean ágiles y eficientes”. Insiste en que “es responsabilidad de todos que estos recursos lleguen a la sociedad y me preocupa que no esté siendo así; me preocupa la baja ejecución que tienen las comunidades autónomas de los fondos Next Generation, particularmente la Xunta de Galicia, porque nos jugamos mucho y tenemos que estar a la altura de esta capacidad histórica de inversiones, por eso es necesario un compromiso serio del sector público y privado para ponerlas en marcha”.

Inversiones

La comunidad gallega ya es beneficiaria de 1.043 millones de euros y participa en seis Pertes (vehículo eléctrico, renovables e hidrógeno verde, aeroespacial, salud de vanguardia, cadena agroalimentaria y economía circular). También ha recibido 441 millones transferidos por el Estado para dar respuesta a los impactos de la pandemia en los sectores económicos afectados y además, 818 del conjunto de asignaciones a las comunidades autónomas derivadas de los acuerdos de las conferencias sectoriales, siendo Galicia “la sexta comunidad en recibir más fondos”.

Junto a estos recursos, Silva destacó las inversiones del Estado para construir una sociedad justa y avanzada, nombrando las plazas de escolarización de 0 a 3 años, la inversión en I+D, los incentivos en la mejora de la calidad del empleo o la conectividad 5G entre otras. “Estamos en un cambio de paradigma que obliga a cumplir los objetivos e hitos establecidos, midiendo las transformaciones alcanzadas y no el gasto realizado; por eso precisamos de un compromiso de todas las administraciones, sectores económicos y del conjunto de la ciudadanía, porque se trata de desarrollar proyectos estratégicos transformadores”, explicó.

Insistió en que desde la Diputación se está realizando un esfuerzo extraordinario, presentándose a todas las convocatorias a las que puede ir el mundo local para poner en marcha todo tipo de iniciativas que sirvan para recuperar la actividad después de lo más duro de la pandemia.