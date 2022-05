El subsuelo de Cambados depara nuevas sorpresas

El subsuelo de Cambados no deja de deparar sorpresas. El arqueólogo encargado del control de la obra de reurbanización de la Rúa Nova ha hallado restos que indicarían que la conocida como “Casa do Couto” se edificó en su momento sobre otra anterior.

La “Casa do Couto” se construyó en el siglo XVIII, y se demolió en torno a 1950, tal y como apuntan planos topográficos y fotografías antiguas.

Los restos de sus cimientos aparecieron durante las obras de reurbanización de la Rúa Nova, frente a la oficina de Correos, y no sorprendieron a los especialistas. Pero lo que no esperaban eran que la “Casa do Couto” estuviese edificada sobre otra anterior, datada a finales del siglo XVII.

El concejal de Patrimonio, Xurxo Charlín, argumenta que el arqueólogo ha llegado a esta conclusión tras encontrar restos de una cerámica portuguesa datada aproximadamente en 1700, y que provenía de Viana do Castelo o sus alrededores.

El edil y el arqueólogo se desplazaron ayer a la delegación de Patrimonio en Pontevedra para exponer el contenido de los hallazgos, y los técnicos de la Xunta han manifestado que pueden continuar con las obras. Eso sí, tendrán que proteger el yacimiento histórico con una capa de geotextil y enterrarlo después con arena para evitar que se deteriore con el paso del tiempo. La cerámica será depositada en el Museo de Pontevedra.

Charlín lamentó que, “en la Rúa Nova se hicieron obras durante los anteriores gobiernos y en ninguna de ellas aparecieron elementos arqueológicos”, lo que, en su opinión, denota que sus antecesores en el área de Patrimonio, “tuvieron muy poco interés por la arqueología de Cambados”.