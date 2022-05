Alfonso Rueda recibe el calor del PP de O Salnés en un acto multitudinario

“Puede ser mi gran noche” de Raphael era una de las canciones que ayer a mediodía sonaba en el Pazo do Castriño antes de que Alfonso Rueda pisara el césped de este emblemático y paradisíaco lugar en pleno casco urbano de Vilagarcía. La selección musical del acto enmarcado en la “gira rápida” que el sucesor de Feijóo está llevando a cabo por Galicia terminó con “Friday I’m in love” de The Cure, justo después de que el próximo presidente de la Xunta proclamase su firme convicción de que “vamos a por la quinta mayoría absoluta”. Lo hizo en un multitudinario encuentro en el que recibió el calor de los populares de O Salnés, entre los que además de políticos, se encontraban empresarios y otros representantes de las fuerzas vivas de la comarca.

"Cuando predica un cura importante" El propio Rueda se sorprendió de la magnífica acogida un martes a mediodía: “Aquí hay mucha gente, gente que no viene a los mítines. Es como los que van a misa cuando predica un cura importante, por lo que empiezo a pensar que esto va en serio”. Unas palabras que recibieron la primera ovación de su alocución, la cual transcurrió en un formato con el protagonista en el centro y los asistentes sentados en círculo, de forma que Rueda siempre daba a alguien la espalda. Las sillas no fueron suficientes para dar cabida a todo el público, por lo que numerosas personas escucharon de pie al próximo presidente del PPdeG y jefe del Ejecutivo gallego. Alfonso Rueda, en Pontevedra: “A mi ciudad, esté donde esté, la voy a tener siempre muy presente” ¿El candidato de Vilagarcía? A diferencia de anteriores paradas por la geografía gallega, en O Castriño Alfonso Rueda no realizó ningún anuncio. Ni a nivel autonómico ni tampoco local, pues el candidato del PP a la Alcaldía de Vilagarcía sigue siendo una incógnita a un año de las municipales. Las quinielas están ahí, pero oficialmente no se ha confirmado ningún nombre. El líder popular centró su discurso en “la unidad” al considerarla “fundamental”, abogando por “mantenerla” en el tiempo para seguir cosechando éxitos. “Si estamos unidos y somos estables, asumiremos retos”, dijo, como los que se presentan de cara a las elecciones locales de 2023. “Aquí hay magníficos alcaldes y candidatos, y si nos sale bien, lograremos la quinta mayoría absoluta. Es posible, depende de nosotros y ¡vamos a conseguirlo!”, elevó la voz el líder conservador. Rueda ficha a Diego Calvo para la Xunta y baraja un máximo de dos cambios más Si bien reiteró que la formación de la gaviota es “un partido sólido”, “no se mantiene con 42 diputados y con los alcaldes, sino con todos vosotros. Os vamos a necesitar muchísimo”, profirió Alfonso Rueda. Entre los asistentes Entre los asistentes, además de la plana mayor del PP de O Salnés y otros dirigentes del partido como el conselleiro Román Rodríguez o el delegado de la Xunta en Pontevedra, Luis López, también acudieron al evento personalidades de otros ámbitos como el presidente del Arosa, Manuel Abalo; o el de la empresa Thune Eureka, el hostelero Félix Acuña (expresidente de Ahituvi) o el depurador Roberto Fariña (expresidente de Agade), entre muchos otros. Elogios a Feijóo Rueda no se olvidó de elogiar a su predecesor en el cargo, que ha hecho las maletas rumbo a Madrid para tomar las riendas del partido a nivel nacional. “Feijóo era un presidente insustituible. Hizo muchísimas cosas buenas para conservar pero todo se puede mejorar. Esto todavía se puede mejorar y eso es lo que espera Feijóo, pues el que se estanca normalmente pierde”. El Parlamento celebrará el 10 y 12 de mayo el pleno de investidura de Rueda, que tomará posesión el día 14 El pontevedrés se confesó “preparado para todas las críticas del mundo”, si bien también lanzó sus dardos contra el BNG y el PSOE. Como amante del ciclismo, “en solitario uno o se aburre o se cansa, pero cuando tienes un pelotón detrás, peleas mucho más tranquilo. Esto lo voy a hacer en pelotón y no voy a ir a rueda, voy a ir a tope”, se comprometió el candidato a presidir la Xunta ante un numeroso auditorio al aire libre que tras el acto político pudo degustar un selecto ágape. Reiteró su asombro por “esta capacidad de movilización en un día complicado”. Cores Tourís destaca el “trabajo incansable y responsable” del candidato y su experiencia De presentar a Alfonso Rueda en O Salnés se encargó el presidente de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, José Manuel Cores Tourís. El cambadés no ocultó “la encerrona” que le hicieron con este asunto, pues lo avisaron en la víspera del evento de que debía realizar públicamente una reseña biográfica sobre el candidato al que conoce de sobra. Tourís recordó los pasos que fue dando Rueda en política, primero como concejal, después como director xeral de la mano de Antonio Pillado y después como conselleiro de Presidencia, nombrado por Núñez Feijóo en 2009. “Lleva trece años de conselleiro y vicepresidente de la Xunta realizando un trabajo incansable y responsable”, ensalzó el presidente portuario. “Va a ser un presidente con muchísima experiencia, una persona ideal para la Xunta”, añadió. Tourís hizo referencia al padre de Rueda, vicepresidente de la Diputación “cuando los vicepresidentes eran vicepresidentes, no como ahora”. “Allá donde esté, estará muy orgulloso de que Alfonso sea el próximo presidente de la Xunta”.