La plaza de O Regueiro, en A Illa de Arousa, lleva meses en obras, lo que limita la movilidad de los peatones en el centro neurálgico del casco urbano. Sin embargo, en los últimos tiempos, se ha unido otro problema para los peatones, el de la presencia de vehículos estacionados en medio de la plaza. Esa imagen fue la que se encontraron los vecinos el pasado domingo, cuando gran parte de la plaza estaba totalmente ocupada por vehículos.

Agentes de la Policía local se presentaron en la zona y sancionaron a un total de trece vehículos, cuyos propietarios deberán hacer frente a una sanción de 200 euros por estacionar en un espacio peatonal ignorando las señales que existen que lo prohiben.

Tan solo se salvaron siete vehículos que, a raíz de las obras que se están realizando en O Regueiro, tienen permiso para estacionar en una esquina de la plaza, al tratarse de residentes en las viviendas próximas. El resto van a ser sancionados de forma dura a partir de ahora. La mayor parte de los vehículos sancionados son de personas no residentes en el municipio, pero no tan alejadas de A Illa como para no saber que en la plaza de O Regueiro no puede estacionarse.

Luis Arosa, edil de Seguridade Cidadá, advertía ayer que “hemos habilitado estacionamientos disuasorios en el casco urbano, por lo que no tiene ningún sentido que la gente aparque en O Regueiro, especialmente cuando las señales son muy clarificadoras al respecto, así que no nos ha quedado otra vía que la sanción, a estos y a los que sigan incumpliendo”.