Todos a una contra Costas

Este es el resultado de una reunión que se celebró a media tarde de ayer en el salón de plenos de Cambados, y en la que se dieron cita representantes del sector mar-industria, los cinco grupos políticos presentes en la corporación municipal y representantes de las tres centrales sindicales mayoritarias. El encuentro fue convocado por el sector del mar, y su finalidad era lograr un “compromiso de unidad” para que todos los partidos políticos remen en la misma dirección y se consiga entre todos que Costas del Estado modifique sus criterios técnicos restrictivos y asuma que hay empresas que no podrían trabajar lejos del litoral.

En la reunión de ayer no se concretó la fecha en la que se celebrará el pleno extraordinario y la concentración de protesta, si bien todo apunta a que podría ser ya el próximo martes. Lo que queda por ver es si el Partido Popular de Cambados mantendrá su convocatoria de movilización para este jueves. Unas horas antes, el portavoz del PP, Luis Aragunde, había explicado que si el sector realizase una convocatoria unitaria de movilización, su formación retiraría la suya en aras precisamente de la unidad política.

Fuentes del sector mar-industria presentes en la reunión de ayer avanzaron que la movilización que se va a llevar a cabo en Cambados, “es el punto de partida”, y que no se descarta que en las próximas semanas o meses haya que llevar a cabo más protestas similares en otras localidades gallegas, puesto que, recuerda, “esto es extrapolable a cualquier otro punto del litoral”. “Es verdad que existe preocupación industrial y social en Galicia con respecto a esta problemática”, explica un empresario. El alcalde, Samuel Lago, ha señalado que el pleno se celebrará probablemente el martes, 10 de mayo, a las 20.00 horas.

La reunión fue convocada de urgencia por Agade (Asociación Galega de Depuradores e Comercializadores de Moluscos), Anfaco-Cecopesca (Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas), la asociación de mejilloneros San Saturniño y la Cofradía de pescadores de Cambados. Asistieron los partidos políticos de la corporación cambadesa y representantes de los sindicatos CIG, Comisiones Obreras y UGT. Estos últimos han manifestado que estudiarán la documentación antes de hacer pública su postura al respecto.

La polémica se desató a raíz de la tramitación del Plan Especial del puerto de Cambados, que Portos de Galicia redactó y envió a Costas para poder tramitar la construcción de la nueva plaza de abastos. Pero los técnicos de este departamento estatal contestaron negativamente, argumentando que actividades como las depuradoras de mariscos, las conserveras, la plaza de abastos, el centro de día o la estación de autobuses no tienen por qué situarse en terrenos portuarios y que, en consecuencia, lo ideal sería que dichas instalaciones dejasen de funcionar en esos lugares al finalizar su concesión. Este controvertido informe ha provocado una enorme controversia, puesto que pone en riesgo proyectos millonarios y actividades económicas que se desarrollan desde hace décadas junto a la costa, al tiempo que sume en la inseguridad jurídica a buena parte del sector mar-industria.

Los presentes en la reunión de ayer en Cambados entienden que los técnicos de Costas han redactado su informe sin tener en cuenta las particularidades del litoral gallego, muy urbanizado y cuajado de empresas vinculadas al mar.

Acusaciones mutuas entre Lago y Aragunde antes de la reunión con el sector

Antes del encuentro, volvieron a saltar las chispas entre el alcalde, Samuel Lago, y el portavoz del PP, Luis Aragunde. El primero de ellos emitió un comunicado el domingo en el que acusaba a Aragunde de romper la unidad política con su convocatoria de movilización, “unilateral y partidista”. “Le pedimos al PP que tenga un mínimo de lealtad y dignidad y que por una vez arrimen el hombro y dejen de meter palos en las ruedas, porque ellos también son responsables del problema y parte de la solución”. Posteriormente, a última hora de la mañana de ayer, Luis Aragunde respondió que el PP no ha sido desleal, sino que está cuestionando la acción política de Samuel Lago. “En Madrid poco menos que le tomaron el pelo”, manifestó Aragunde en referencia a la reunión del alcalde con Costas. “El alcalde fue a Costas para nada. Yo no digo que no se esté moviendo, pero sí que tiene poco peso político y que le están haciendo poco caso”.