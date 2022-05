Multitudinaria "andaina" solidaria en Cambados

La asociación de mujeres rurales As Saíñas, de Castrelo (Cambados), celebró ayer su sexta “Andaina solidaria”. La primera desde que se declaró la pandemia.

Como es habitual, promueve estos eventos para colaborar con diferentes organizaciones no gubernamentales, siendo ésta la segunda vez que se lleva a cabo la ruta en favor de la delegación en Pontevedra de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La respuesta de la sociedad no puede haber sido mejor, ya que a pesar de ser una jornada plagada de eventos festivos, fueron alrededor de medio millar los cambadeses –además de algún que otro vecino de municipios cercanos– que se sumaron a esta iniciativa.

Arrancaba a las cinco de la tarde para recorrer el litoral cambadés y disfrutar del paisaje y la ornitología en el Complejo Intermareal Umia-O Grove.

As Saíñas, As Telleiras o Correlo fueron algunos de los lugares visitados por los participantes, quienes iniciaron y finalizaron el trayecto en el campo de fútbol de Castrelo, donde no faltaron el espectáculo ni los sorteos.

El alcalde cambadés, Samuel Lago, y la diputada provincial Noemí Outeda, junto a otros políticos y dirigentes de la AECC se sumaron a esta propuesta solidaria que ayer competía con otras “andainas”.

Entre ellas una de 11 kilómetros entre Pontearnelas y Vilanova, pasando por San Miguel de Deiro y la playa de As Patiñas, organizada por el Concello vilanovés y el proyecto turístico Mar de Santiago.

No son, ni mucho menos, las únicas rutas que se llevan a cabo estos días. Y se preparan más, como la “Andaina” nocturna a celebrar el viernes desde las 21.30 horas en Valga, con salida desde la laguna Mina Mercedes.

AECC

Y hay otras citas relacionadas con la lucha contra el cáncer, tales como la “XII Carrera Popular de O Grove”, convocada para el domingo que viene .

Es una cita ya tradicional y multitudinaria que comenzará a las 11.30 horas y en la que podrán participar ciudadanos de todas las edades, como sucedió con la llevada a cabo ayer en Cambados.

Incluso acuden madres y padres empujando carritos en los que viajan niños de corta edad. Otros lo hacen acompañados de sus mascotas.