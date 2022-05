“Se trata de recordar que tener un perro también es asumir una responsabilidad con sus cacas y sus pises”

Vilagarcía se ha encargado de plantarle batalla a aquellos dueños que no se ocupan de recoger los excrementos de sus mascotas tras cada paseo por las calles de la ciudad. La concienciación ha sido una de las herramientas elegidas para plantarle cara al abandono de las responsabilidades y para ello encomendaron a Cristina Durán el desarrollo de una campaña que vio la luz en las últimas horas.

Cristina Durán Recuna (Vilagarcía, 1980). Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca. Máster de fotografía en el Centro Internacional de Fotografía y Cine de Madrid EFTI.

La vilagarciana licenciada en Bellas Artes ha hecho del impacto una de las señas de identidad de una creación que recuerda que “Á caca, bolsaca e ao pis, flisflís” y que ha generado opiniones de todo tipo. Y es que la caca gigante e hinchable no ha dejado a nadie indiferente.

– ¿Qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza cuando tuvo la encomienda de plasmar en imágenes una campaña de concienciación como la de poner freno al abandono de las heces caninas?

– Me pareció estupendo. Yo vivo en Vilagarcía, tengo dos hijos y soy consciente que el problema existe. Hay gente que deja la caca tirada por ahí y no la recoge. Soy de esas personas que ha tenido que ir sorteando minas paseando con los niños. Por eso me parecía algo interesante incidir en la importancia de recoger y limpiar las cacas y pises de los perros como manera de educar proponiendo un proyecto para concienciar a la gente. Por otro lado, me parecía que a nivel creativo era un reto muy interesante. Es un trabajo que requiere primero de mucho análisis para llegar al objetivo que se pretende. Tienes que pensar lo que quieres hacer, cómo y a quién quieres llegar. Luego hay que buscar la manera para conseguir llevar el objetivo a las rutinas de la gente.

– Ron, Pucho, Terco… Esos son solo algunos de los nombres utilizados en sus imágenes. Entiendo que buscaba mostrar un mensaje lo más próximo posible al dueño de mascotas. Eso sí, tapándole los ojos a cada perro.

– Efectivamente. Se trata de buscar un poco que la gente se sienta identificada con la idea de dotar de personalidad propia al perro. No se puede ocultar que al final el perro, para cualquier persona, es un miembro más de la familia, alguien con el que convives. Entonces se trataba de plasmar como los propios perros cuentan sus vivencias con sus familias y como se sienten con la actitud de sus dueños. De ahí que se plasme un testimonio del propio perro en forma también de guiño de humor, pero un humor reflexivo y con mensaje. Lo de taparle los ojos se hace con la idea de mantener el anonimato y que nadie tenga motivo para sentirse señalado. Se trata de recordar que tener un perro también es asumir una responsabilidad también con sus cacas y sus pises, así como la de dejar limpios los espacios públicos y facilitar la convivencia.

– Incluso en las localizaciones plasmadas en la campaña también hay un guiño claro a esos lugares más utilizados de Vilagarcía para pasear con el perro.

– Utilicé localizaciones ubicadas en varios puntos de la ciudad. Lo hice a modo de cómic con la clara intención de llegar a grandes y pequeños. La elección de los lugares plasmados es con la intención de que se den cuenta de lo importante que es actuar contra las cacas y los pises en parques y plazas por los que pasamos a menudo.

– Y en sus creaciones hay dueños que lo hacen mal, pero también los que cumplen con su obligación cívica.

– No se debe ni se puede culpabilizar a todo el mundo. Hay mucha gente que lo hace bien y debe servir de ejemplo positivo porque recogen las cacas siempre, siendo ejemplo de buen hábito. Pasa igual con los pises. Ahora nos estamos encontrando que hay gente que ya hacía lo de echarle agua con un chorrito de vinagre. También nos estamos encontrando que nos dicen que el problema de los pises que se hace en portales o establecimientos es que se genera un efecto llamada de otros perros. Muchas personas nos piden las pegatinas con el perro de San Roque y el lema de la campaña para ponerlas en los establecimientos y en los portales. Se pretende que cuando vaya el perro a hacer pis y el dueño vea la pegatina tenga el efecto que se pretende.

– El contar con una caca gigante inflable para unos se encuadra en lo estratégico, mientras que otros lo sitúan en lo escatológico. ¿Buscaba generar polémica con esa decisión en beneficio del efecto de la campaña?

– Es mucho más escatológico pisar una caca mientras vas por la calle. La idea del hinchable se fundamenta en las cuentas que echamos respecto a las heces que se producen al día. Ese es el volumen de cacas que se pueden generar con el número de perros que hay en Vilagarcía. La idea es transmitir y reflejar esa idea de volumen al día y lo que supone no actuar bien.

– El lema utilizado define a la perfección lo que se pretende. Un gesto que termine por convertirse en igual de rutinario que alimentar a los perros cada día.

– Es un lema tan sencillo como el gesto que se pretende y que es lo que hay que hacer. No es obligatorio lo del echarle agua al pis, pero sí es recomendable. Es hacer un mero ejercicio de civismo.

– ¿Los propietarios de perros de Vilagarcía son tan descuidados en cuanto a responsabilidad con las necesidades de sus animales?

– Datos numéricos no tengo, pero en los sitios donde he vivido este problema es una evidencia. No es exclusivo de Vilagarcía, pero Vilagarcía tampoco es una excepción. En España es algo generalizado, pero en Europa es diferente porque hay mucha más concienciación social en muchos aspectos. Se trata de hacer de las calles un espacio compartido y limpio sin necesidad de recurrir a las multas que pueden ir de 100 a 500 euros.

– La campaña incluye también material para los dueños de las mascotas.

– Estamos repartiendo 1.750 packs con bolsas para la caca y botellas para los pises, 1000 pegatinas y 3.000 folletos. También la exposición está en tres soportes: Plaza de Galicia, marquesinas de las paradas de autobús y en el código QR de los folletos. Ahí se podrá ver durante mucho tiempo. Además hemos pasado por diferentes localizaciones con una carpa para repartir este material y los carteles que ahora están en Plaza de Galicia pasarán a situarse en los lugares que se representan en cada pequeña historia.

– ¿Qué retorno está viendo en la ciudadanía con su campaña?

– La verdad es que muy bueno. El 100% de las personas nos animan y nos felicitan. Nos dicen que van andando por la calle y que es un asco los casos particulares que señalan. El 100% de la gente con la que interactuamos está contenta con lo que estamos haciendo y los comentarios son favorables. El resultado de la campaña lo veremos con el tiempo. Veremos si la gente se conciencia y se logra que se haga como algo natural, y no extraordinario, el limpiar los desperdicios del perro. La gente está abrazando la campaña.

– Hay datos que son contundentes sobre la necesidad de una mejora en los hábitos de la población con mascotas.

– Cuando empecé con la campaña miramos los números. Y hay que dejar claro que en Vilagarcía hay 9.000 perros censados que, en su gran mayoría, salen a la calle todos los días. Y si de media ponemos que cada perro hace 100 gramos de cacas al día, se alcanzan los 900 y pico kilos al día. Otro dato importante es que hay un perro por cada cuatro habitantes y, más allá de eso, es que hay más perros censados que vilagarcianos menores de 16 años. Son datos abrumadores y que ayudan a tomar conciencia de la necesidad de cambiar los hábitos de limpieza. El objetivo final está en alcanzar la plena convivencia. No se trata de dejar de tener mascota, todo lo contrario, pero hay que asumir las responsabilidades que ello conlleva.

– Lo que está claro es que el impacto de la campaña está siendo notable. ¿Satisfecha por ello?

– Sí, estoy satisfecha. Pero lo mejor es hablar con la gente estos días y que sirva para concienciar a todo el mundo. El impacto está siendo notable, incluso en toda España. Era algo que ni lo había pensado ni me esperaba que fuese así.