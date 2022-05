Sin médicos en el PAC de urgencias de Cambados ante el "pasotismo" del Sergas

Sin médico y derivando pacientes a las urgencias del Hospital de O Salnés. Así estuvo durante varias horas el PAC de Cambados, centro donde se atienden las urgencias de ese municipio, Meis, A Illa y ribadumia por la pésima gestión que el Sergas realiza de este servicio, escondiéndose detrás de una supuesta “falta” de médicos. Durante toda la mañana de ayer, un solo médico estuvo en el PAC de Cambados, pero tuvo que abandonarlo, al menos, en dos ocasiones debido a urgencias que surgen sin que el Sergas destinase más personal para cubrir su ausencia.

Entre las 9 y las 10.00 horas, y entre las 12.00 y las 14.00 horas, en el PAC se quedaron sin médicos y una ambulancia que llegó con un enfermo en esos momentos tuvo que tomar la decisión de trasladarlo al Hospital de O Salnés ante la imposibilidad de saber cuando podría ser atendido en esas dependencias. El problema no es que se haya tratado de una situación puntual, sino que es algo que cada vez se repite con mayor asiduidad sin que desde el Sergas y la Xerencia de Atención Primaria hagan movimientos para evitarlo.

La situación, que no es nueva, ha hecho estallar al edil de Sanidade del Concello de Cambados, Tino Cordal, que ayer arremetía contra “las políticas de recortes del Partido Popular, que son las que están provocando que pasen estas situaciones aberrantes de dejar un centro de urgencias médicas sin médicos”. El edil se pregunta qué tiene que ocurrir para que los responsables de la política sanitaria se den cuenta de que “esto no puede ocurrir, porque podemos encontrarnos con una situación muy grave sin que haya un profesional para atenderla y después nos echaremos las manos a la cabeza”.

Cordal está harto de llamar a Pontevedra para denunciar las carencias de personal a las que se somete al PAC que presta servicio a 30.000 personas de la comarca de O Salnés. La última ocasión en la que llamó fue en plena Semana Santa, cuando el Sergas dejó el PAC de Cambados con tan solo un médico de guardia durante el jueves y el viernes santo. “Lo lógico es que, en un servicio de estas características, haya por lo menos dos, o incluso tres, porque las urgencias no son algo previsible y estas instalaciones dan servicio a cuatro municipios con un territorio muy amplio”, explica Cordal.

Lo que ya le parece inadmisible es que suceda lo que ocurrió ayer, cuando se encontró que en e interior del PAC “no había un solo médico, una muestra del desastre y la tomadura de pelo que se le está haciendo a la ciudadanía desde un gobierno gallego incapaz de garantizar la atención médica más elemental a los vecinos”. Para Cordal ya no sirven excusas como las que le ha estado poniendo la Xerencia de Atención Primaria en los últimos meses, “lo que queremos es hechos, que se solucione esta situación y que se garantice la atención sanitaria; si no hay médicos tendrán que buscarlos y ofrecerles unas condiciones laborales sensatas, pero no se puede dejar a todo un territorio sin un servicio esencial como este”.

Las urgencias no es el único servicio sanitario que el Sergas parece querer desmantelar. Desde hace año y medio, los municipios de A Illa y Ribadumia carecen de pediatra y tienen que acudir a Cambados en lo que parece un intento de centralizar ese servicio en la villa del albariño y eliminarlo de otros centros de salud. Sanidade lo niega rotundamente, pero en este año y medio no ha hecho lo más mínimo por solucionarlo, dedicándose a ofrecer largas y excusas.