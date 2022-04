Mar y bateeiros se van a la prórroga

En plena escalada de tensión, al abrigo de la “guerra de la mejilla”, y a la espera de que se concreten las nuevas movilizaciones que prepara el sector bateeiro para tratar de conseguir que no se le impongan restricciones en el acceso a esa cría de mejillón, hay que hacer constar que hoy mismo finaliza la campaña de recolección que había comenzado el 1 de diciembre.

Pero desde entonces parece que no todos los productores han tenido tiempo suficiente para recoger los 3.500 kilos de semilla que se permiten a cada vivero flotante, de ahí que, a petición del propio sector, la Consellería do Mar acordara concederle una prórroga, hasta el 15 de junio.

Se amplía así en mes y medio el plazo inicialmente concedido por la administración. Y parece que la Xunta no tendría demasiado problema en ampliarlo todavía más, o incluso en suprimir definitivamente la veda, si el sector lo considera necesario.

Federación de Asociaciones de Mejilloneros de Arousa Norte (FARN)

Pero no es así, ya que las principales organizaciones de productores no están por la labor, de ahí que, por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Mejilloneros de Arousa Norte (FARN) presentara un escrito el pasado 11 de abril solicitando que se prorrogara el periodo de extracción de cría hasta, precisamente, el 15 de junio.

Alegaba esta entidad que existieron dificultades para el total abastecimiento de sus bateas a causa de “condiciones meteorológicas adversas”, al igual que aludía a la “escasez de recursos” y a la limitación de las zonas permitidas para la extracción de semilla.

Asociación de Mexilloeiros Illa de Arousa

Los mismos argumentos que manejó la Asociación de Mexilloeiros Illa de Arousa en el escrito que presentó el 13 de abril pidiendo exactamente lo mismo, es decir, que se ampliara la campaña hasta el 15 de junio.

En el caso de este colectivo, haciendo especial hincapié en la “escasez de semilla y de zonas para su extracción”.

Federación de Asociacións de Mexilloeiros (Femex)

Aquel mismo día se pronunciaba, con otro escrito, la Federación de Asociacións de Mexilloeiros (Femex), solicitando también la ampliación del plazo hasta el 15 de junio, “debido a la imposibilidad de finalizar la recogida de cría como consecuencia de las restricciones en las zonas de extracción”.

Frente a estas peticiones se situaba el planteamiento del director del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, que el 21 de abril emitió un informe desfavorable a la ampliación del periodo de extracción de semilla de mejillón dentro de los límites territoriales del propio parque.

Sin embargo, el 26 de abril, la directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, indicaba que no existía inconveniente alguno en otorgar “una ampliación extraordinaria del periodo de extracción de la semilla de mejillón hasta el 15 de junio”.

Aunque se posicionaba a favor de la medida “con una serie de limitaciones, en cuanto a las zonas de extracción”.

De 7.00 a 20.00 horas

Fue en base a todo ello que la Consellería do Mar dictó la resolución que amplía esa extracción de semilla hasta el 15 de junio, consintiéndola en horario de 7.00 a 20.00 horas.

Una medida que se refiere a los bancos naturales de explotación de mejilla determinados en la polémica Orden del 22 de diciembre de 2021 por la que se aprueban los planes de gestión para los recursos específicos y algas en Galicia durante el trienio 2022-2024.

Sea como fuere, Mar advierte, y así se lo ha comunicado al propio sector en la resolución correspondiente, de que no solo está prohibido recoger mejilla los sábados, domingos y festivos, sino que tampoco puede aplicarse esta ampliación extraordinaria del plazo al ámbito del Parque Islas Atlánticas.

Explotación del percebe

Todo esto, hay que insistir, de acuerdo con la Orden de 22 de diciembre de 2021 antes aludida, en la que se determina, en el caso de la explotación de percebe, que la misma “se realiza en el marco de planes de gestión dentro de un ámbito territorial y con la posibilidad de reservar zonas de extracción para la semilla de mejillón”.

Esta “medida reguladora de la actividad marisquera”, insiste Mar, “tiene por objeto la protección y conservación del percebe en zonas concretas del ámbito del plan, ante la realidad de la coexistencia de percebe y semilla de mejillón en los bancos naturales”.

Esto, en la práctica, es el origen del enfado de los bateeiros, ya que supone que “dentro del plan de gestión puede haber zonas en las que se podrá extraer percebe y semilla de mejillón, es decir, zonas de reserva para la extracción de semilla de mejillón, y zonas de explotación exclusiva de percebe.