Se desmarcan de la petición de fondos para la Cofradía Virxe do Carme de A Illa

La organización de las Festas do Carme de A Illa, integrada por instituciones como la Cofradía o el Concello, emitió ayer un comunicado en el que se desmarcaba de las personas que están recorriendo calles y domicilios particulares para solicitar donaciones. Esas donaciones irían para “una supuesta Cofradía da Virxe do Carme” y desconocen el objetivo y destino de ellas. Es por ello que la comisión no duda en desvincularse por completo de esta práctica, “pues han dio numerosas las personas que se dirigieron tanto al presidente de la comisión como a los demás miembros de la misma, e incluso, a la Cofradía y al Concello, mostrando sus dudas sobre el objeto de esta donación y si esta acabaría en las tradicionales fiestas del Carmen”.

Insisten en que esta demanda de donaciones nada que ver ni con la comisión, ni con la cofradía, ni con la parroquia de San Xulián, ni con el Concello, “de ahí nuestra sorpresa cuando tuvimos conocimiento de esto”. Es más, no les consta a ninguno de los integrantes de la comisión la creación de una entidad nueva legalmente constituida por lo que “hacemos un llamamiento a la prudencia”. En los próximos días esta comisión sí va a comenzar la tradicional recaudación puerta a puerta para las fiestas de 2022 a cargo de personas colaboradoras. Esas personas podrán identificarse porque “se trata de donaciones absolutamente voluntarias en la propia dación y cuantía y siempre se les entregará un recibo con el logotipo, nombre y CIF de la comisión de fiestas, demostrando su legalidad”. La propia comisión también ha abierto el plazo para inscribirse como uno de los marineros que trasladan la imagen de la Virxe do Carme en la procesión marítima, que tendrá lugar el 23 de julio. Estará abierto hasta el próximo 30 de mayo y los interesados podrán inscribirse en las dependencias de la Cofradía de A Illa. Esa decisión puede estar detrás de lo que está ocurriendo, ya que se cambiaría el sistema de participación, quedando fuera de él varias personas que vienen organizando a los marineros desde hace años.