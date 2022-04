Las obras de O Regueiro obligan a una nueva ubicación para las Festas do Carme

El inminente inicio de las obras de rehabilitación de la plaza de O Regueiro, recientemente licitadas, va a modificar, de manera sustancial, el desarrollo de las fiestas más importantes que se celebran en A Illa de Arousa, las dedicadas a la figura del Carme. Previstas entre los días 21 y 23 de julio, la plaza de O Regueiro era el escenario habitual de las fiestas, pero ante su estado actual y el que se prevé que tenga en el plazo de algo más de dos meses, se ha optado por buscar una alternativa.

El lugar elegido ha sido la plaza de O Campo, en pleno paseo marítimo, donde se van a instalar las orquestas, aunque con una pequeña particularidad, van a tener que compartir escenario. El lugar elegido para la ubicación de las orquestas será en el acceso al muelle de O Campo desde la plaza.

El alcalde de A Illa, Carlos Iglesias, reconocía ayer que “hemos tenido que buscar una alternativa y se ha pensado en esta porque se trata de un lugar céntrico y próximo a los establecimientos hosteleros con el fin de garantizarle los ingresos extra de las fiestas después de dos años sin ellas”.

La mayor parte de las atracciones de feria que llegarán a A Illa durante esos días se van a instalar en la calle Valle-Inclán, la cual está siendo reformada en estos momentos, un lugar mejor que Ribeira do Chazo “al contar con mayor espacio para la presencia de esta actividad”. La mayor parte de las fiestas se van a celebrar en terrenos que pertenecen a Portos de Galicia, algo que ha movido al Concello a redactar ya la petición al ente para que permita la celebración de las fiestas. Iglesias señalaba ayer que “la intención es que las Festas do Carme, así como las diferentes gastronómicas, sigan adelante para ir recuperando la normalidad anterior a la pandemia”. Sin embargo, Iglesias reconoce que su celebración también dependerá de las restricciones vigentes en ese momento que, todo apunta, a que serán mínimas. La remodelación de la plaza de O Regueiro no va a afectar a las diferentes fiestas gastronómicas ya que estas se van a celebrar en el paseo de O Cantiño. Los clubes, después de dos años sin celebrarlas, son partidarias de llevarlas a cabo ya que suponían una importante parte del presupuesto anual.