Cambados se dispone a descubrir si el camino de Monte do Corgo es público o privado

El Ayuntamiento de Cambados ha iniciado el expediente de investigación de la propiedad de un camino situado en el paraje de Monte do Corgo, entre las parroquias de Vilariño y Corvillón. El objetivo de este procedimiento es determinar si el vial es público, como defienden numerosos vecinos, o si forma parte de una propiedad particular.

A finales de marzo de 2021, fue el concejal de Cambados Pode, José Ramón Abal, quien dio voz a un grupo de unos 40 vecinos, con propiedades en la zona, que se quejaban de que el dueño de una finca había cerrado el camino con una cadena. Esa situación les obligaba a dar un rodeo de hasta cinco kilómetros para llegar a sus parcelas o a pasar por encima de la tierra de otros vecinos.

José Ramón Abal reclamó al gobierno municipal que tomase cartas en el asunto, y lo llevó a pleno. En la corporación, se aprobó por unanimidad iniciar un expediente de investigación de la propiedad. Sin embargo, el acuerdo plenario quedó aparcado en un cajón.

Viendo que transcurrían los meses sin que el grupo de gobierno moviese ficha, José Ramón Abal presentó una queja ante la Valedora do Pobo. En su escrito, el edil argumentaba que hacía ya un año que era de conocimiento público el cierre del camino, y que el municipio no había hecho todavía nada pese al acuerdo plenario.

El instructor del expediente será el concejal de Urbanismo, Xurxo Charlín

A mediados de marzo pasado, la Valedora comunicó que admitía a trámite la queja. Ahora, el Ayuntamiento de Cambados ha anunciado ahora el inicio de investigación de la propiedad del vial.

El instructor del expediente será el concejal de Urbanismo, Xurxo Charlín, y aquellos que se consideren afectados disponen de un plazo de mes y medio para la presentación de las alegaciones y la documentación que consideren oportuna para defender sus derechos.

José Ramón Abal celebra que por fin el Concello inicie las gestiones para resolver el conflicto, pero lamenta que se demorase tanto. “Acudí a la Valedora do Pobo porque iba a pasar un año y el grupo de gobierno aún no había hecho nada. Por lo que se ve surtió efecto... Lo que está pasando en este Concello es un escándalo, hay una dejadez y un pasotismo que no son normales”, concluyó.

Un error en 2018

El camino en litigio figura como público en las Normas Subsidiarias de Cambados de 1994, y existe documentación de principios de la década de los 40 del siglo pasado que acreditaría también ese extremo. Sin embargo, no figura en el inventario de caminos municipales que empezó a tramitarse en 2018, cuando era concejal de Urbanismo José Ramón Abal, y que se aprobó de forma definitiva tres años después, ya con el nuevo gobierno bipartito.

Esta omisión se produjo por el supuesto error de los servicios técnicos que emitieron un certificado para el inventario provisional, y que no incluyeron como municipal la pista de Monte do Corgo. En su momento, el propio Charlín manifestó también que el actual camino ya no discurre por la zona original.