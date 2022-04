Los mejores acordes del 30 Festival de Bandas de Meaño

Luego, el turno correspondió a la Agrupación Musical de O Rosal, dirigida por el maestro Javier Alonso Pérez, la única que llegaba provista de lira y gaita en su instrumentación. Una banda que repetía por tercera vez en los 30 años del festival, y que ayer contaba con ocho instrumentistas de aquel 2012, que llegaba entonces con el hoy director en Meaño, Diego Javier Lorente López, al frente.

El festival meañés se mantiene fiel a su estructura desde hace tres décadas, cierto que, como tantos, viendo bajar la afluencia de público cuando a finales de los 90 llegaba a congregar en la plaza a 3.000 personas. Lo que sí ha mudado, reconocía Lorente López “es lo mucho que han crecido las bandas en número de músicos, cuando a inicios de este siglo, con 40 o 50 músicos ya era una buena banda, y hoy en algunas como en Meaño, llegamos al centenar de músicos”.

“Lo otro que también sí ha cambiado -agrega- es la presencia de profesionales en la dirección de bandas, que los músicos complementan ya estudios con carreras musicales en conservatorios, y que los repertorios dejaron aquel ámbito nacional y apuestan hoy por la internacionalización apostando de lleno por compositores extranjeros”.

Y, precisamente ayer, el protagonismo fue para compositores norteamericanos, cada vez con más predicamento entre los directores bandísticos en Galicia. El que más Alfred Reed (1921-2017), que también era el elegido por O Rosal con su “Segunda suite para Banda”.

Por su parte la BUMM meañesa se decantó por dos norteamericanos más: David Maslanka (1943-2017), del que interpretaron “Regálanos este día”, y Robert W. Smith (Alabama, 1953) con tres de los cuatro movimientos de “La Divina Comedia”.

Por otra parte, hoy domingo, y dentro del ciclo “Mes da Música”, la Praza de Feira acoge un concierto de manos de Cé Orquestra Pantasma y Pablo Díaz, y que llega de manos del Concello y la Diputación de Pontevedra. Será un evento con acceso libre, dirigido sobremanera al público infantil y familiar.

Directores de prestigio durante la actuación

Entre el público, presencia de los exdirectores meañeses Esteban Valverde Corrales (hoy director do Conservatorio Superior de Vigo) David Fiúza Souto (actual director de la Banda de Música de Santiago) que fueron invitados por la organización de la BUMM. Y, añadido, presencia también como invitado del compositor estradense Simón Couceiro, uno de los grandes de la composición bandísica en Galicia, y cuyo pasodoble “Aniversario”, que él componía en 2018, lo interpretaba ayer la Unión Musical de Meaño. La fidelidad de los músicos meañeses con la cita es tal que, ayer, algunos se desplazaban ex profeso desde las ciudades universitarias de fuera de Galicia donde cursan estudios, para poder estar y tocar con su BUMM en el 30 aniversario del festival. Tras los conciertos, las tres agrupaciones compartían un ágape que servía la organización en el pabellón de As Covas. Y al filo de las 23 horas comenzaba una sesión discoteca bajo la carpa, para músicos y público.