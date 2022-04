¿Qué está matando el marisco de la ría de Arousa?

Un total de 21 colectivos de la ría de Arousa firman una solicitud dirigida a la Xunta de Galicia, en la que reclaman la realización de un estudio científico exhaustivo y riguroso sobre las causas del declive productivo de bivalvos como la almeja o el berberecho. Representantes de la mayor parte de estas entidades ofrecieron ayer una conferencia de prensa en el Auditorio de Vilanova, en la que desgranaron sus argumentos.

Apuntan, en primer lugar, que la explicación que recientemente aportó la Consellería do Mar en el Parlamento, vinculando la mortandad del marisco a las lluvias intensas y la consecuente llegada a la ría de más agua dulce, no se ajusta a la realidad. Así, el presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), Xaquín Rubido, manifestó que los datos estadísticos de Meteogalicia no revelan una pluviosidad media mayor en los últimos años. Sí se aprecia un volumen de precipitaciones mucho mayor en marzo de 2018, “pero este dato puntual por sí solo no explica el descenso productivo en los recursos y sostenido en el tiempo”, declaró.

Rubido fue el primero en hablar, y tras él expusieron la situación patrones mayores y vicepatrones de pósitos como los de A Illa, Cambados, Vilanova y Rianxo, así como representantes de colectivos de bateeiros. El diagnóstico que dieron todos ellos es muy pesimista, pues según los datos del portal oficial de Pesca de Galicia, las capturas de las distintas variedades de almeja y de berberecho se han desplomado en las dos últimas décadas. El descenso ha sido especialmente acusado desde 2008, y afecta también a especies como los camarones, el mejillón, el percebe y el reló.

El sector demanda más mano dura con los causantes de los vertidos

A modo de ejemplo, manifiestan que la producción media de almeja fina en la ría de Arousa desde 2001 hasta la actualidad es de 342 toneladas, pero que el último año solo se obtuvieron 147 toneladas, lo que supone un descenso del 57 por ciento con respecto a la media. La caída es aún más acusada en el caso de la babosa, pues la producción media de 575 toneladas en el periodo comprendido entre 2002 y 2021 se quedó el pasado año en solo 185, el 32 por ciento.

Los patrones mayores están preocupados porque no ven signos de mejoría a corto o medio plazo, habida cuenta de que los datos de producción de ambas especies no hacen más que empeorar desde 2013 y 2015, respectivamente.

Los bateeiros también se quejan, pues si bien sus gráficas de mercancía movida en los puertos no muestran una merma significativa, sí están notando como la fijación de la mejilla a las cuerdas de las bateas es peor. “Incluso en las piedras se ve menos cría”, aseveró Ricardo Herbón, presidente de la organización Opmega.

Posibles factores

Juan José Millán, patrón mayor de A Illa, afirma que, “algo está pasando en la ría, porque la regeneración natural del marisco está fallando. Incluso lo que sembramos llega un momento en que desaparece”. Su homólogo de Cambados, Ruperto Costa, focaliza la mortandad en las primeras etapas de vida del molusco. “Durante el desove ocurre algo a lo que no le encontramos explicación”. Por ello, los colectivos firmantes emplazan a la Consellería do Mar a que estudie lo que está sucediendo, para ponerle nombre al problema y poder así tomar medidas para atajarlo antes de que sea demasiado tarde.

El comunicado lo firman media docena de cofradías, una docena de asociaciones de bateeiros, la PDRA y el Consello Regulador do Mexillón de Galicia. Todos asumen que la merma productiva de almejas y berberechos (en el caso de los peces y de pectínidos como la volandeira no se está produciendo) no se debe a una única causa, sino que probablemente intervienen varias.

La disminución de los vientos del nordeste está asociada a una menor renovación de las aguas de la ría

Xaquín Rubido sostiene que uno de los factores que probablemente está haciendo más mella en el marisco son los vertidos. En este sentido, los colectivos instan a la Xunta a mejorar el saneamiento tanto de los ríos como de la ría, y a ser más dura con los que contaminan. A modo de ejemplo, citó el caso de una conservera, “que lleva años contaminando y en total solo le han impuesto 14.000 euros de multa”. “A muchas empresas les sigue resultando más barato pagar las multas que tratar sus residuos con un gestor”, declaró un bateeiro de A Illa.

Rubido añade que la contaminación es en la actualidad más dañina si cabe que a principios de siglo, “por la disminución de la intensidad de los vientos del nordeste”. Estos vientos son responsables en gran medida de la renovación del agua en la ría, al trasladar hacia el exterior de la misma las capas superficiales del agua. Esto supone que al soplar menos viento, “la tasa de renovación del agua es menor que hace quince años, lo que hace que la contaminación produzca ahora más daño que entonces”.

La subida de la temperatura media del agua es otro posible factor, tal y como admitió Ruperto Costa, “pero no lo explica todo”. El exceso de productos químicos usados en la agricultura y la viticultura, parte de los cuales llegan al mar, y el turismo descontrolado son otros enemigos a los que más de una vez han apuntado los especialistas.

De todos modos, en el sector no solo le ponen deberes a la Xunta. Uno de los presentes en la conferencia de prensa recordó que Costas del Estado ha paralizado el proyecto de renovación de la tubería de saneamiento que va de Vilanova a Cambados. “Esa obra está parada por culpa de Costas, no de la Xunta. Todas las administraciones tienen que implicarse”.