La Xunta acusa a Costas de invadir sus competencias en Cambados

“Parece que estamos ante un nuevo episodio de invasión de competencias por parte del ejecutivo central”. Esta es la valoración de Portos de Galicia del controvertido informe técnico de Costas del Estado, en el que se cuestiona la ubicación en la franja litoral de Cambados de la plaza de abastos, el centro de salud, la estación de autobuses, varios comercios y depuradoras de mariscos.

“Parece haber pretensión por parte del Ministerio para la Transición Ecológica de invadir competencias, de interferir en la gestión o explotación de los servicios portuarios de la comunidad autónoma”, que le corresponde al gobierno gallego, añade el departamento que dirige Susana Lenguas, y que está adscrito a la Consellería do Mar. En este sentido, plantea Portos que, “la ley autonómica en materia de puertos admite en el dominio público portuario (no natural) usos no estrictamente portuarios, tales como equipamientos culturales, recreativos, certámenes feriales, exposición y otras actividades comerciales e industriales”.

Portos acusa a Costas de asumir potestades que están transferidas a la Xunta, “como hizo en la instalación de una planta de cría de salmón en el puerto de Burela, una actuación totalmente inaceptable y desleal”. “La actitud de Costas del Estado supone dar un paso más en su intención de retirar del litoral buena parte de las edificaciones asentadas en él, ya no solo en el dominio público marítimo-terrestre natural, sino también en el portuario”, prosigue el departamento.

La postura del equipo de Susana Lenguas es combativa con Costas, a la que acusa de condenar “a la inseguridad jurídica” a docenas de empresas y administraciones.

Lago alude a un plan B

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, ha iniciado una ronda de contactos tendentes a salvar las instalaciones situadas en dominio público y a buscar el modo de construir el nuevo mercado municipal de abastos.

En relación con esto, explica el regidor que, si Costas rechaza el Plan Especial diseñado para el puerto de Cambados, en el que, precisamente, se contempla e impulsa la construcción de la nueva plaza, no descarta tener que limitarse a restaurar o reconstruir la actual. Salvo que la concesión de la misma tampoco sea renovada o ampliada por Costas del Estado.

De eso habló ya con el ente público Portos de Galicia, a quien trasladó “nuestra preocupación por este asunto, ya que en estas condiciones (con las directrices que marca Costas del Estado) no podemos seguir adelante con el Plan Especial del Puerto de Cambados y se frenan nuestros proyectos, además de verse amenazadas instalaciones públicas e industrias, por eso quise sondear la posibilidad de, aún sin disponer de ese plan, seguir adelante con la construcción de la plaza de abastos”.

Algo que el propio alcalde arousano asume que se antoja del todo inviable. Por eso sugiere que “quizás nos veamos obligados a restaurar la plaza que ya tenemos” y reconoce que en próximas reuniones con Portos “habrá que ir perfilando un plan B” con el que salvar los muebles, en caso de que Costas persista en su postura.