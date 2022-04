¿Cuáles son los motivos para sacar o mantener la mascarilla?

Ha sido un elemento omnipresente durante casi dos años y se ha convertido en algo difícil de eliminar de buenas a primeras. Ayer era la primera jornada sin mascarillas sobre el papel, pero lo ocurrido con el COVID-19 está todavía muy presente en el imaginario de la gente que la mayor parte de los trabajadores de establecimientos comerciales y bares tuvieron cierta libertad, mientras en la industria, la mayor parte de las fábricas han decidido mantenerla. “Es una decisión personal”, explicaba ayer Álvaro Monteagudo, propietario de Mobu Deportes, antes de asegurar que “en mi caso, si la tienda está muy llena, opto por mantenerla, si hay poca gente, la estoy sacando; en el caso de mis trabajadores les he dejado que tomen su propia decisión porque todavía hay mucho miedo y respeto al COVID-19, por eso debe ser una decisión personal la de mantener o sacar la mascarilla”.

No muy lejos de allí, en varios establecimientos de A Baldosa había camareros que la usaban y otros no. Tanto Estefanía Fernández como su compañera en Bar de Toño optaron por sacársela. “Creo que ya iba siendo hora de que podamos volver a una relativa normalidad”, explica antes de añadir que “en mi caso, tengo las tres vacunas y he pasado el COVID-19, a lo que se suma que trabajar con la mascarilla con la llegada del verano es un auténtico suplicio para nosotros, pero entiendo que otras personas quieran conservar su uso”.

Otro establecimiento en el que la plantilla ha decidido retirar las mascarillas ha sido la panadería Yoli de la calle de San Roque. Tras una mampara, una de sus trabajadoras explicaba que “trabajar con ella ha sido muy difícil, sobre todo para comunicarse con los clientes por la fatiga que provocaba a la hora de trabajar y por muchos otros motivos, por eso creemos que, si se puede trabajar sin ella puesta, es mejor hacerlo”. Donde prácticamente ha desaparecido la mascarilla ha sido al aire libre, con una gran mayoría de la población paseando por la calle sin ella.

Mientras esto ocurre, los datos sobre la incidencia del COVID-19 siguen en niveles muy altos, aunque con una importante diferencia con respecto a hace unos meses, apenas se registran ingresos en centros hospitalarios y en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Una decena de ingresados en O Salnés

En el área sanitaria Pontevedra-O Salnés se mantienen 79 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización, 67 de ellos en el CHOP, dos en el Miguel Domínguez y 10 en el Hospital do Salnés. Además, hay dos ingresados en la UCI de Montecelo.

En sus viviendas, permanecen un total de 1.351 casos que son asintomáticos o sus síntomas han sido leves, 26 menos que en la jornada anterior. En cuanto a la realización de PCR’s, en las últimas 24 horas se han hecho un total de 224.