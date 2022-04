O finado Luis Rei, na súa casa

A Sala das Cunchas do Concello do Grove vai acoller mañán ás 19.30 horas –véspera do Día do Libro– a presentación da obra “Basiliana. Materiais para unha biografía de Basilio Álvarez que ficou inconclusa”, do finado Luis Rei.

É un traballo de Lobisome Producións coordinado por Francisco Fernández Rei e Emilio Xosé Ínsua que serve para lembrar de novo ó exconcelleiro meco do BNG. Neste acto van participar a profesora Isabel González Avión, o editor, Antón Mascato, e mailos dous coordinadores da obra, o membro da Real Academia Galega, Francisco Fernández Rei, e o profesor Emilio Ínsua. Explican os responsables da publicación que con esta presentación queren facer un novo acto de homenaxe e memoria da figura do investigador, político e activista cultural Luis Rei, “cuxo prestixio non fixo máis que medrar dende a súa prematura desaparición” Nado no Grove en 1960 e falecido en 2015, Luis Rei investigaba a traxectoria de Ramón Cabanillas para escribir a súa “Crónica de desterros e saudades” cando se topou “coa figura apaixoante e controvertida do abade de Beiro, Basilio Álvarez, o furibundo líder agrarista que espertou nel unha rotunda simpatía e unha admiración sen volta atrás”. No acto “será recordado o episodio que protagonizou Basilio Álvarez no Grove, en 1923, acudindo a un mitin multitudinario convocado pola Sociedade Agrarista meca, e no que reclamou a devolución dos montes da Toxa aos seus lexítimos donos, a veciñanza da parroquia de San Martiño, episodio que recolle Luís Rei nesta obra”.