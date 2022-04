Mulet se fue

Justo el Viernes Santo se fue para siempre el amigo de todos los carrilexos. Ese día no hay misa, tampoco suenan las campanas por ser jornada de silencio y Carril se cubrió aún más de luto, al conocerse la triste noticia. Nos duele mucho pensar que ya no está entre nosotros, pero debo recordar algunas anécdotas de nuestra juventud. A principios de los años 60, Mulet fue uno de los fundadores del Club Carril de fútbol. Recogió a los chavales de la calle, para que hicieran deporte a través del balompié y se olvidaran de robar manzanas. Los domingos, nos levantábamos muy temprano para ir a misa de ocho, pues a las once teníamos partido.

Jugamos juntos en los juveniles del Mosteiro y Ribadumia y en este último club, cuando finalizaban los encuentros, el presidente, siempre nos ofrecía un bocadillo de chorizo y varias cuncas de tinto de Barrantes que reposaban en su bodega. Las manchas del vino en nuestras ropas del domingo, nos delataban. Mulet era también muy devoto de San Roque y siempre participaba en las procesiones. Y era, además, uno de los organizadores de la cena anual del club, para que aquel compañerismo y amistad, no se perdiese. En aquellos tiempos, era aprendiz de carpintero en una empresa de Vilagarcía e hizo una mesa de ping-pong, para que estuviéramos más entretenidos en el local del club que regentábamos. La mesa la transportamos sobre el pedal de una bicicleta. Durante muchos años, fue presidente del Gato Negro y en esta etapa, fue el arquitecto de la cultura, reconstruyendo la casa del pueblo, la que fuera antigua sede del gobierno de Carril, para disfrute de todos los carrilexos. Hoy el salón multiusos lleva su nombre en reconocimiento a su labor. Mulet tenía un gran deseo: quería ver al lado de la iglesia el panteón de Andrés Fernández, que fue alcalde de Carril y gran benefactor del pueblo. Actualmente este panteón se halla escondido tras la casa de la cultura. Esa tumba pertenece al Patrimonio Funerario de Carril, además es de estilo gallego y es lo único, que se ha recuperado de aquel cementerio antiguo situado detrás de la iglesia. Mulet, tenía una memoria más amplia que el disco duro de un ordenador y esto lo demuestra la cantidad de libros que ha escrito sobre San Roque, los futbolistas, las tradiciones y anécdotas de los carrilexos y otros más. Libros que se encuentran esparcidos por todo el mundo, donde reside algún vecino. Amigo Mulet, te has ido, pero tus libros quedan; tu voz se apagó, pero tus letras seguirán recordando lo que hemos vivido en esta parroquia de Carril. Mulet descansa en paz. Tus amigos del club Carril. *Vecino de Carril