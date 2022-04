Plantación de frondosas y eliminación de la maleza, claves para frenar los incendios en verano

Con el verano llamando a las puertas, las comunidades de montes de O Salnés ya han comenzado a realizar tareas de silvicultura y rareo en sus parcelas a fin de que, en caso de que llegue un incendio, se evite su rápida propagación por el monte. Comunidades como András (Vilanova), San Tomé (Meis) o Sobrán (Vilagarcía), invierten muchos de sus fondos en estas labores que han sido clave a la hora de frenar muchos incendios.

También la apuesta que todas las comunidades de montes están haciendo por la introducción de amplias zonas de frondosas que, tras muchas décadas, han comenzado a sustituir al eucalipto en la mayor parte de las parcelas comunales.

José Luis Tourís, responsable de la comunidad de montes de András, reconoce que “siempre acaba quedando alguna zona que resulta más complicado limpiar, pero Lobeira esta en muy buenas condiciones”. El comunero vilanovés apunta que uno de sus principales objetivos, desde hace mucho tiempo ya, es acabar con la presencia de los eucaliptos, “nosotros solo plantamos pinos y frondosas, especialmente en los límites de nuestros terrenos, para diferenciarlos y evitar que un incendio pueda adentrarse desde otros puntos”.

El último incendio grave que tuvieron en la comunidad de montes de András ocurrió en 2006, cuando las llamas asolaron por completo Lobeira. Aquel fuego dio al traste con un trabajo de varios años que hubo que volver a retomar. Desde entonces “hemos sufrido algún que otro pequeño incendio pero, afortunadamente, nada grave, y esperamos que las cosas sigan así”.

Francisco Casás, de San Tomé de Nogueira, en Meis, señala que esta comunidad tiene un convenio con la Xunta para acometer limpiezas como la que “hicimos hace dos años en toda la franja baja, donde tenemos roble americano y castaño”. Pero a mayores, la comunidad acomete tareas de silvicultura y rareo en aquellos puntos próximos a casas y fincas particulares. “Llegamos a gastar 48.000 euros, pero el gran problema que tenemos en los montes es que las parcelas privadas no se limpian durante años, acumulando maleza y maleza y convirtiéndose en un auténtico polvorín muy seco”, explica.

En esa circunstancia coinciden casi todos los responsables de comunidades de montes consultados. “Nosotros podemos limpiar y tener el monte en perfectas condiciones pero si un fuego se origina en otro punto y alcanza las copas antes de llegar a nuestras parcelas, seguimos teniendo un problema muy grave”, explican. Manuel Barcala, de Sobrán, en Vilagarcía, también añade a la limpieza de parcelas “la realización de podas en los árboles, a fin de que crezcan sanos y no se acumulen ramas que puedan convertirse en combustible en caso de incendio”. Para acometer esas acciones, la comunidad cuenta con una ayuda del Concello de Vilagarcía.

Mejor parcelación del monte

Caracterizado por ser un minifundio sin prácticamente aprovechamiento, la mayor parte de las parcelas privadas que rodean los terrenos comunales en la comarca permanecen “a monte”, sin que nadie se haga cargo de ellas. Eso es algo que no pasa desapercibido para los comuneros por el riesgo que supone para sus propios terrenos. Casás es partidario de cambiar el modelo del monte privado gallego y optar “por una parcelación de terrenos, que los propietarios puedan disponer de parcelas en las que introducir un cultivo, sea de frondosas o de pinos”. Es más, Casás defiende este modelo no solo porque permitiría aprovechar mucho mejor el monte en lo económico, sino que también facilitaría la labor de cuidado y limpieza del mismo. “Hay parcelas en las que resulta imposible entrar con medios mecánicos y deben ser limpiadas a mano, y eso es algo que muchos propietarios no pueden asumir, por eso es necesario plantearse un nuevo modelo de gestión para los montes y acabar con el minifundio que tenemos en ellos”, explica.