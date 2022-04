Los escondrijos de las "narcolanchas" de Arousa

La trama de las “narcolanchas” tenía su centro neurálgico en naves industriales y galpones de O Salnés, pero contaba con infraestructuras repartidas por cinco provincias españolas y el norte de Portugal. Así lo defienden en un comunicado conjunto la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, que hacen balance del operativo desarrollado en vísperas de Semana Santa.

La operación, bautizada con el nombre compuesto de “Munari-Cundinamarca-Tulipán” se saldó con la detención de 22 personas y 27 registros en domicilios y naves. Los investigadores sostienen que se ha desarticulado una organización que fabricaba embarcaciones rápidas que después vendían a las bandas del narcotráfico. Sus principales clientes operaban en el sur de España, según el referido comunicado.

Así, la organización contaba con infraestructura no solo en la provincia de Pontevedra, sino también en las de A Coruña, Salamanca, Madrid y Barcelona. También disponía de miembros e instalaciones en Viana do Castelo y Valença do Minho, dos localidades del norte de Portugal. Era en estos enclaves donde se terminaban las embarcaciones, y posteriormente regresaban a España para equiparlas.

Un primo de "Sito Miñanco" quedó en libertad tras demostrar que la lancha que le intervinieron era un "atrezzo" de la serie "Fariña"

“La organización contaba con miembros con una alta especialización, tanto para la fabricación, como la custodia y finalización de las embarcaciones”, defienden los investigadores. La redada permitió la localización de numerosos efectos necesarios para la navegación.

“Asimismo, se han localizado más de 20 embarcaciones de alta velocidad, en diversos estados de finalización, estando seis de ellas en disposición de ser botadas de forma inminente y empleadas para realizar importantes transportes de estupefacientes”.

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, apuntó ayer en una visita institucional a Cambados que las investigaciones no están cerradas, ya que se está tirando de nuevos hilos a raíz de las declaraciones de los investigados. La operación fue coordinada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cambados, que dirige la juez Luz María Fernández de Landa Ponte, y por el fiscal antidroga de Pontevedra, Pablo Varela.

A nivel policial, participaron unidades operativas especializadas, como el Greco, el ECO y el EDOA de Pontevedra, pero contaron con la colaboración de varias unidades de los tres cuerpos de seguridad.

En la redada, que estalló hace ahora dos semanas, resultó detenido un primo del histórico narco cambadés “Sito Miñanco”, y un hijo de aquel. Pero ambos quedaron en libertad con cargos tras declarar en el Juzgado, pues habrían logrado demostrar que la embarcación que estaba guardada en su nave no era real, sino una pieza del atrezzo de la serie de ficción “Fariña”.