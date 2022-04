Las empresas de O Salnés se resisten a dejar la mascarilla

Juan José García es el dueño del Churrasco de Rubiáns, uno de los restaurantes más concurridos de la comarca. A partir de mañana miércoles, sus cocineros y camareros ya podrían trabajar sin mascarilla, pero él les va a pedir que la mantengan, “por lo menos un par de semanas más”. “Los clientes ya podrán estar como estimen oportuno, pero nosotros (los trabajadores) creo que deberíamos mantener la mascarilla por lo menos un par de semanas más”, afirma.

Juan José García explica que ha tomado esta decisión como un gesto hacia aquellos comensales más preocupados por el COVID, pero también porque sabe que a muchos les chocará ver a un camarero trabajando sin el cubreboca después de casi dos años viéndolo con él, y prefiere ir poco a poco. No es el único empresario que ha acordado con sus trabajadores mantener la mascarilla en interiores pese a que la legislación ya permite deshacerse de ella. En industrias punteras como Bolton Food, Eviosys (la antigua Mivisa), Friscos o Atunlo los trabajadores seguirán llevando la protección facial.

"Los que no pasaron la enfermedad son más reacios a quitarla" Verónica Carril - Afyt Asesores

Numerosas empresas han debatido en los últimos días sobre como adaptar el decreto del Gobierno sobre la supresión de la mascarilla en interiores, que entra en vigor mañana miércoles. Lucrecia García, gerente de Real Conservera Española, explica que va a reunirse con el comité de empresa para abordar este asunto, pero que su opinión personal es que la mascarilla debería seguir usándose en la fábrica.

“Yo creo que deberíamos mantenerla porque los puestos de trabajo están muy cerca los unos de los otros, con lo que hay más posibilidades de contagiarse”. Además, Lucrecia García valora que el cubreboca confiere un extra de higiene al proceso productivo. “Antes de la pandemia, ya usábamos la mascarilla en algunos puestos”.

En firmas de administración, como Afyt, una de las mayores asesorías de empresa de la comarca, estudiaron el asunto recabando antes la opinión de todos los trabajadores. “Hicimos una pequeña encuesta, y nos encontramos con que había partidarios tanto de suprimir la mascarilla como de mantenerla, de modo que hemos optado por dejarlo a la libre elección del trabajador”, explica la gerente adjunta, Verónica Carril. “Los que aún no han pasado la enfermedad son los más reacios a quitarla”.

"Deberíamos pasar ya página y dejar la mascarilla" Íñigo Silva - Farmacia José Ignacio Silva Peña

Pero también son muchos los que están deseando que la mascarilla pase a ser un objeto del pasado. Juan José García, del Churrasco de Rubiáns, está convencido de que, “a la larga habrá que quitarlas”, y asegura que trabajar en una parrilla con máscara es insufrible por el volumen de trabajo que suele haber en estos establecimientos y por el calor de las brasas. “Los que peor lo llevan son los cocineros, pero cuando hay apuro a los camareros también termina molestándoles”.

Íñigo Silva, propietario de la farmacia José Ignacio Silva Peña, es crítico con la decisión de Sanidad de mantener la obligatoriedad en las boticas. “Sí es cierto que mucha gente que acude a las farmacias es vulnerable, pero no es lógico que sea obligatoria en las farmacias y que no lo sea en otros establecimientos comerciales en los que la interacción social es mucho mayor”. “No creo que la decisión de mantenerla en las farmacias vaya a influir en exceso en el número de contagios”, agrega Silva.

“Ni las empresas ni los trabajadores están por la labor de arriesgar” Miguel María - Sindicato CC OO

De hecho, el farmacéutico sostiene que, “desde mi punto de vista, deberíamos pasar ya página y dejar la mascarilla”. “Estamos todos vacunados, y como sociedad hemos dado más de lo que podíamos dar. Salvo excepciones, el comportamiento de la sociedad en esta pandemia ha sido ejemplar, y ya es el momento de pasar página”, añade Silva. De todos modos, es partidario de que las personas con síntomas respiratorios -aunque sean los de un resfriado común- sí lleven el cubreboca, “como hacen los asiáticos”, y que las personas más aprensivas o vulnerables usen una FFP2.

Los sindicatos

Este asunto también está en la agenda de las centrales sindicales. Miguel María, dirigente de Industria en CC OO, considera que la mascarilla seguirá siendo habitual en la industria de la alimentación y de bienes de consumo, y que desaparecerá en otros ramos en los que es posible mantener las distancias de seguridad, como es el de la construcción. “Ni las empresas ni los trabajadores están por la labor de arriesgar”, sostiene.

Para Miguel María Mochales, el cambio de ciclo con las mascarillas obligará también a aplicar más si cabe el sentido común. “Si un trabajador tiene síntomas respiratorios deberá llevarla puesta, y pensar que la mascarilla no es solo para no contagiarse uno, sino también para no contagiar a los demás”.

“No es lo mismo el trabajo en oficina, donde el espacio y la ventilación pueden ser limitados, que en las piscinas de marisco” Juan Carlos Maneiro - Gerente de Agade

Xoán Xosé Bouzas, “Tupi”, responsable comarcal de la CIG, explica a su vez que mañana miércoles celebran una junta de delegados en Vilagarcía, y que uno de los asuntos que se pondrán sobre la mesa será qué hacer con la máscara en los puestos de trabajo. “La mayoría de empresas está esperando a conocer los contenidos exactos del decreto antes de convocar a los comités de seguridad y salud”.

Ellos mismos, en las oficinas, aún no saben qué pasará desde mañana. “Ahora mismo usamos la mascarilla en la atención al público y en las reuniones con las empresas, pero no sabemos qué sucederá desde el miércoles”.

De todos modos, “Tupi” sospecha que más de una empresa pedirá a sus trabajadores que sigan cubriéndose la boca y la nariz. “Quizás en algunas industrias quede de por vida, aunque sea más por razones de imagen e higiene que de seguridad sanitaria”, y cita el ejemplo de las conserveras. Y recuerda que hay industrias con vestuarios, comedores y zonas comunes para sus trabajadores, en las que quizás sea necesaria una regulación propia.

En lo que respecta a las organizaciones patronales, es un asunto sobre el que no se ha discutido. Juan Carlos Maneiro, gerente de la Asociación Galega de Depuradores de Mariscos (Agade) indica que, “la decisión final dependerá de las particularidades de cada empresa, y dentro de cada empresa, de los departamentos de trabajo”.

