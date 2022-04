El mejor maratoniano dentro de la política está en el Concello de Vilagarcía

La pasión de Álvaro Carou por las carreras de fondo es todo un flechazo que todavía perdura pese a que todo arrancó por casualidad. El actual concejal de Turismo de Vilagarcía fue jugador de fútbol hasta los 20 años para convertirse en maratoniano muy cerca de la cuarentena. Pero no un maratoniano cualquiera, sino un corredor de fondo que ha completado 10 carreras reinas en los últimos cinco años.

Bajar de peso se convirtió en la primera motivación. Aquellos 93 kilos que llegó a pesar en 2016 le lanzaron a caminar por una cuestión de salud. Aquella lucha contra la báscula fue dando pie a algo más, “caminaba, pero el cuerpo me empezaba a pedir trotar cada vez un poco más. Cada vez que iba caminaba menos y corría más”.

A medida que los kilos se fueron transformando en kilómetros, la Carreira Nocturna de Vilagarcía se convirtió en su puerta de entrada a las carreras populares. Era el año 2016 y como el propio concejal reconoce “fue la primera vez que me enfrenté a 10 kilómetros y la sensación que tuve nada más cruzar la meta es algo tan agradable que me animé aún más a seguir entrenando para hacer más carreras”.

Un año después, y tras haber dejado atrás 15 kilos de peso, apareció el reto de completar su primer maratón. Una decisión que aún hoy considera precipitada, pero que nunca podrá olvidar. “Me busqué un planning de entrenamientos por internet y me preparé por mi cuenta. Entrené mucho, pero quizá no le tuve el respeto que merece un maratón. Hice algo que no se lo puedo recomendar a nadie”, reconoce.

Oporto fue su primera prueba de fuego. Allí llegó tras una preparación específica de cuatro meses tras realizar incluso pruebas médicas que le certificasen como apto para esos umbrales de esfuerzo. Sostiene Carou que “el maratón empieza el día que decides que lo vas a correr, pero aquella mañana en Oporto fue muy dura. Hubo momentos en los que lo pasé realmente mal, pero la satisfacción de entrar en meta nunca la olvidaré. La adrenalina que te entra en el cuerpo es realmente increíble”.

Aquellas aventuras de manera independiente se fueron sucediendo. Apenas cinco meses después de la cita portuguesa, su destino fue Madrid. La reducción del tiempo empleado en recorrer los 42 kilómetros estimulaba todavía más y el prepararse más y mejor empezó a convertirse en una parte más de su rutina diaria.

Por mi faceta política estoy siempre en contacto con mucha gente y el correr me permite tener tiempo para reflexionar a la par que para evadirme y liberar estrés Álvaro Carou - Concejal de Turismo de Vilagarcía

Su llegada al Club Atletismo Cambados le abrió un nuevo escenario en cuanto a su preparación. Con todo mejor pautado, la evolución de las marcas continuó disparándose. Más aún cuando se puso en manos de un profesional del rendimiento físico como Héctor Tarrío, director del centro Buenaforma. “Con él he mejorado en todo. En tiempos, en alimentación y en calidad del entrenamiento”, explica Álvaro Carou.

Ni siquiera la pandemia sació sus ansias de maratón participando en uno benéfico sobre una cinta de correr y en su propia casa en una época en la que correr juntos al aire libre era una quimera. Él mismo explica que “por mi faceta política estoy siempre en contacto con mucha gente y el correr me permite tener tiempo para reflexionar a la par que para evadirme y liberar estrés”.

No pasa por alto el político maratoniano que “el maratón es disciplina, constancia, trabajo, esfuerzo y sufrimiento, pero los corredores de larga distancia disfrutamos sufriendo”. Tanto es así que Carou reconoce que una semana tipo de preparación para una prueba reina requiere de un promedio de 100 kilómetros de entrenamiento semanales, “algo que no sería posible sin la comprensión de las personas que te rodean y de renunciar a muchas otras cosas”.

Hace escasas semanas, y con 66 kilos, completó en Milán su décimo maratón, pero ya con la mira puesta en próximos objetivos. Uno de ellos será en Amsterdam el próximo 16 de octubre y ya en abril de 2023, la meta de París le espera para volver a probar sus límites.