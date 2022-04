Diana Rodríguez, fresadora: "Entre los límites que nos ponen y los que nos ponemos nosotras, vivimos casi de puntillas"

Trabajó de socorrista, en una frutería, en un centro de estética, en una inmobiliaria, de repartidora a domicilio y en la hostelería. Pero jamás se le había pasado por la cabeza probar suerte en el masculinizado sector del metal hasta que vio un anuncio en redes sociales que le animó a inscribirse en la segunda edición del Plan de Formación Especializada del Concello de Vilagarcía. Así fue como Diana Rodríguez Cardalda, una vecina de O Piñeiriño de 32 años, se inició en el mundo del mecanizado para construir hélices de barcos.

Llevaba casi un año encadenando contratos temporales en una ETT y no dudó en anotarse al curso de torno y fresa que el Ayuntamiento impartía en colaboración con tres empresas tractoras de la ciudad: Fundivisa, Thune Eureka y Meycatec. “Me quedaban tres meses de trabajo, pero quien no arriesga no gana”, declara la joven, que superó un proceso de selección al que se presentaron 84 candidatos para cubrir quince plazas.

"Quien no arriesga no gana, y me apunté al curso"

“La verdad es que no tenía muchas esperanzas de que me cogieran. El novio de una amiga mía trabaja en el metal y en su empresa solo hay hombres”, apunta. No obstante, los prejuicios no le pudieron y dio el paso: “Entre los límites que nos ponen los demás y los que nos ponemos nosotras, vivimos un poco de puntillas”, opina Diana.

Para entrar en el curso no se exigía formación previa. Esta vilagarciana finalizó dos ciclos superiores de FP (uno de TAFAD en Santiago y otro de Audiología Protésica en A Coruña) y estudió dos cursos de Psicología por la UNED, pero nada relacionado con el metal. “De Audiología Protésica me ofrecieron trabajo por el norte de España y en Ourense, pero no me quería mover en ese momento”, justifica.

“Me habían hablado de que en el metal se cobraba bien y me dije: esta es mi oportunidad para entrar”. Fue entonces cuando entregó su currículum en Ravella y asistió a la entrevista a la que había sido convocada en el Centro de Formación Municipal de Matosinhos: “Salí como cuando haces un examen, que no sabes si apruebas o suspendes. Yo dije lo que pensaba y sentía en todo momento”.

"Me preguntaron si me importaba ensuciarme"

Una de las preguntas que le formularon en la prueba fue si le importaba mancharse. “Dije que no, claro, estoy acostumbrada a limpiar con máquinas a presión y en mi casa corto la hierba”, respondió Diana.

Días después la llamaron para comunicarle que era una de las quince personas seleccionadas para el curso (de carácter completamente gratuito), lo que le permitió acceder a un mes de formación teórica y dos semanas de prácticas en Fundivisa. “Intenté hacer el trabajo lo mejor que pude y de los seis cursillistas que fuimos a Fundivisa, nos quedamos cinco trabajando”, agradece la joven.

"Me tratan como a uno más, no tengo ninguna queja. Y el trabajo me gusta, no es monótono y se me pasa el turno volando"

Ahora Diana Rodríguez tiene un contrato de tres meses a jornada completa y una nómina de algo más de mil euros (por el momento no hace noches ni horas extra). Va dos semanas de mañana y una de tarde. “Estoy muy contenta. El trabajo me gusta, no es para nada monótono y se me pasa el turno volando. Y en cuanto al ambiente, es muy bueno. En Mecanizado soy la única chica y me tratan como a uno más, no tengo ningún tipo de queja. Si necesito algo, todos se ofrecen a explicármelo”, se congratula la vilagarciana.

Fabrica hélices de barcos: "Solo es cogerle el truco y andar con cuidado" Para acceder al curso de torno y fresa, Diana Rodríguez dejó el trabajo que tenía a través de una ETT. “Estuve un mes y medio sin cobrar nada. Ahora mismo vivo con mi madre pero espero independizarme pronto”, dice esperanzada la vilagarciana ahora que forma parte de la plantilla de Fundivisa, una empresa de fundición asentada en el polígono de O Pousadoiro desde su nacimiento en 2006 que está especialmente orientada hacia la propulsión marina, fabricando grandes piezas de barcos como hélices o palas. Precisamente el tamaño de los productos impresionó a Diana en un principio. “Cuando empecé las prácticas, las piezas me parecieron un poco imponentes, pero hay que cogerle el truco y andar con cuidado. Diseñan un programa para hacer una pala y yo voy cogiendo las medidas de la pieza para comprobar que la máquina la va haciendo bien. Puedo cambiar los parámetros”, relata la trabajadora sobre la dinámica de su empleo.