Vilagarcía impartirá talleres para concienciar sobre la recogida de excrementos de perro

La presencia de heces de perros en la vía pública es un problema al que se enfrentan muchas ciudades. Y Vilagarcía es una de ellas. ¿Quién no se ha encontrado alguna vez con un excremento en plena calle o incluso lo ha pisado? Para aumentar la concienciación entre la ciudadanía sobre la necesidad de recoger las deposiciones de las mascotas, el Concello lanzará una campaña que le costará a las arcas públicas 18.150 euros (IVA incluido).

Una reciente junta de gobierno local aprobó este presupuesto para desarrollar la citada campaña, que consistirá en impartir talleres didácticos y educativos, elaborar carteles informativos y material de difusión digital, habilitar puntos de información y elementos visuales y de ambientación para llamar la atención de la gente y regalos del objeto de la campaña. La iniciativa es de la Concejalía de Benestar Animal que dirige Matilde Laya.

Más de 5.000 canes

Según el último censo canino que trascendió a la opinión pública, en Vilagarcía había en 2014 más de cinco mil perros, lo que significa uno por cada siete vecinos.

Aquel año el gobierno popular de Tomás Fole presentaba la campaña “caca, culo, please”, a través de la cual se repartieron 10.000 folletos informativos entre los domicilios, advirtiendo de las sanciones a las que se enfrentan los dueños de mascotas que no recogen los excrementos. No obstante, para tramitar estas multas es necesario que la Policía Local coja in fraganti al infractor, lo que no resulta sencillo.

El actual ejecutivo socialista ha realizado varias acciones en el ámbito del bienestar animal, como la prohibición de los circos con animales o el refuerzo de la ayuda a la Protectora de Pinar do Rei a 25.000 euros anuales. Además, el Concello asume los pagos de los recibos de electricidad, agua y saneamiento del refugio, así como el desplazamiento y entrega de los animales recogidos en las calles por parte del Servicio Municipal de Emerxencias.

Asimismo, se han ganado espacios para los paseos caninos como la playa de O Castelete y los parques de O Piñeiriño, A Tomada (Carril) y Fexdega.