Piedras en la negociación del presupuesto de Cambados

Los representantes del Bloque Nacionalista Galego se levantaron de la reunión que el martes por la tarde estaban manteniendo con el bipartito de Cambados para negociar los presupuestos de 2022. Lo hicieron después de que uno de los asistentes al encuentro hiciese alusiones personales al portavoz nacionalista, Xosé Luis “Liso” González, según las cuales está buscando sacar un beneficio para la asociación cultural que preside.

“Liso” González ha instado al alcalde, Samuel Lago, a recordar a quienes acudan a estas negociaciones, “que hay unos límites que es necesario cumplir”, y que este tipo de alusiones personales son inaceptables. En todo caso, el portavoz del BNG de Cambados ha querido dejar claro que el hecho de que el encuentro del martes terminase de forma abrupta no significa que den por rotas las negociaciones.

De hecho, añade González, “estamos abiertos al diálogo y no queremos que se vaya a otra moción de confianza”. Eso sí, él cree que el bipartito no tiene un afán real de negociar y que, “está cómodo en la moción de confianza”, y avala su postura recordando que las obras de la próxima convocatoria del Plan Concellos ya fueron decididas sin contar con la oposición.

Samuel Lago ha manifestado, por su parte, que tampoco da por rotas las negociaciones con el BNG, pero añade que ve “difícil” el acuerdo. Hay dos asuntos esenciales de controversia. Uno de ellos es el relativo al reparto de fondos económicos entre la Festa do Albariño y los eventos que organizan otras entidades parroquiales o culturales.

Lago opina que no se puede recortar más en la Festa do Albariño, puesto que el presupuesto solo ha subido un 10 por ciento con respecto al último año prepandemia (2019), y añade que la edición de este año es muy especial, pues coincide con el 70 aniversario del evento, es Ano Xacobeo y se trata del regreso de la fiesta tras el COVID.

“Liso” González responde que no se trata de quitarle dinero a la Festa do Albariño, sino a otras partidas que aparecen reflejadas en la partida genérica de festejos, y aboga por crear un sistema público y por concurrencia competitiva para el reparto de ayudas económicas entre las asociaciones, para que los colectivos sepan a principios de año de cuánto dinero disponen, “y no tengan que depender de la voluntad de un concejal”.

El otro asunto en discusión entre el BNG y el bipartito es el convenio del cementerio de Vilariño, que los nacionalistas cuestionan al tener un informe técnico en contra. En los próximos días, el bipartito se reunirá con el Partido Popular, una vez cuantifique el coste de sus propuestas.

Mientras, el concejal de Cambados Pode, José Ramón Abal, ha criticado al gobierno local por decidir en solitario las obras que se incluyen en el Plan Concellos. El edil cree que hay “mala fe” por parte del bipartito en el momento en el que definen las inversiones que se van a realizar en el Plan Concellos antes de negociar los presupuestos. Además, José Ramón Abal ha criticado con dureza al gobierno municipal por el estado de la playa fluvial del río Umia existente en la parroquia de Oubiña. Según el concejal de Cambados Pode, hace años que no se hacen desbroces en esa zona, impidiendo el disfrute de un área recreativa y una zona de baño.