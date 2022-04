El parque acuático de Meis tampoco abrirá en este 2022

El Ayuntamiento de Meis ha enviado un requerimiento a la empresa Crelpabe, en el que solicita el vallado de la finca del parque acuático y el arreglo de un camino que resultó dañado durante las obras. “Lo primero que les pedimos es que vallen la obra, porque ahora mismo está entrando gente y cualquier día se mata alguien allí dentro”, manifestó la alcaldesa, Marta Giráldez. La administración también advierte a los promotores del “acuapark” de que si no retoman los trabajos en breve, el Concello tendrá que ejecutar el aval para solventar las actuales deficiencias, y que asciende a 100.000 euros.

Desde la empresa, sin embargo, sostienen que no será necesario llegar a esos extremos, puesto que según el portavoz de Crelpabe, Ricardo Collazo, a partir de la semana próxima se hará de nuevo el cierre de la finca, y las obras del parque acuático se retomarán en cuanto mejore el tiempo, presumiblemente en mayo. Eso sí, la empresa ya adelanta que el parque no abrirá hasta el verano de 2023.

La empresa se reunió hace un mes con la alcaldesa, Marta Giráldez, para exponerle sus planes. Así, le trasladaron que su intención es reanudar los trabajos en cuanto mejore el tiempo, puesto que ahora están trabajando con la vista puesta en 2023. La regidora decidió dar un margen de confianza a la empresa, pero condicionado a que, en efecto, demuestren de una forma clara e inequívoca que van a continuar adelante con el parque acuático. “Entiendo que la situación económica actual no es buena para este tipo de proyectos, pero también entiendo las quejas de los vecinos por las molestias que están sufriendo y los problemas de seguridad que origina la obra tal y como ha quedado”, argumenta la regidora.

Giráldez recuerda que, “es público y notorio que las obras llevan muchos meses paradas”, y que si las máquinas y los operarios no regresan pronto a la finca, al Ayuntamiento no le quedará más remedio que ejecutar el aval para resolver las deficiencias. Eso sí, insiste en que el Ayuntamiento está a favor del parque acuático, al entender que una vez que se hizo el desmonte y se taló la propiedad no tiene sentido dejar así la finca. Además, cree que una instalación de este tipo supondrá un importante recurso turístico para toda la comarca.

Los riesgos de sufrir un accidente en la parcela El parque acuático se está construyendo en una vieja cantera del lugar de Penente, en Meis. Actualmente, el vallado es muy deficiente, e inexistente en varios puntos. Esto, y el hecho de que hace meses que no hay nadie en la obra, provoca que sean muchos los que acceden a la parcela de forma ilegal. Algunos, solo dan una vuelta, pero otros aprovechan para hacer daño, y han causado estragos en una pala excavadora y la caseta de obras. Acceder al interior de la propiedad tiene sus riesgos, sobre todo si se hace de noche. Hay desniveles de terreno de varios metros de altura, y ya hay algunas construcciones de hormigón, como una de las piscinas. También se han montado los primeros toboganes, pero hace meses que nadie revisa su estado de seguridad.

Ricardo Collazo, por su parte, explica que el parque ya no abrirá en 2022 porque no hay tiempo material para ejecutar todas las obras que faltan y porque también hay que tramitar una serie de autorizaciones y permisos que pueden demorarse. Pero apunta que la empresa sigue creyendo en el proyecto, y que no tiene deudas con los bancos que puedan hipotecar su margen de actuación.

El parque acuático generaría una inversión de seis millones de euros, y depararía también unos ingresos fijos para la comunidad de montes de San Vicente de Nogueira, titular de la vieja cantera de piedra en la que empezó a levantarse el complejo de ocio. El proyecto lleva años gestándose, pero por una u otra razón su inauguración se demora verano tras verano.