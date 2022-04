El Club Vilagarcía Tenis de Mesa refugia a talentos ucranianos

Vilagarcía se ha convertido en lugar de acogida de muchos ucranianos a consecuencia de la situación de guerra en su país. Entre esas personas que huyen del horror también se encuentran quienes han tenido como pasaporte su talento como deportistas. Eso es precisamente lo que le ha sucedido a cinco jóvenes, cuatro chicas y un chico, que han tenido en el tenis de mesa su tabla de salvación.

El ejemplar activismo de Sergiy Nigeruk, jugador del Club TM Vilagarcía, a la hora de apoyar a sus compatriotas tuvo mucho que ver en el arranque de un proceso que ha desembocado en que su club haya acogido a estos cinco jóvenes valores junto a tres de sus familiares. La excelente reputación que Nigeruk tiene como jugador y preparador en su país ha sido fundamental para que se le haya confiado la evolución de tan prometedores valores.

Un ejemplo de ello es la presencia de Anastasiia Dymytrenko. Se trata de la mejor jugadora sub 20 de su país y antes de estallar la guerra se encontraba disputando la liga profesional de Polonia. Ahora, se entrena en Vilagarcía a diario demostrando su excelente nivel técnico. Antonio Castro, presidente del Vilagarcía TM, no dudaba en reconocer que “tiene un excelente nivel técnico y una disciplina de entrenamiento brutal, pero también el resto de jugadoras”.

Junto a Dymytrenko también están Olena Pentuik, Anna Miklukha y Anna Rzhevska, además de Nazarii Solodkyi. Un niño de tan solo 13 años que ya es el mejor jugador sub-15 de su país. Ellos llegaron acompañados de otros tres familiares y llevan algunas semanas viviendo en el Hotel Vilagarcía, si bien hoy mismo pasarán a vivir en un piso gracias a la implicación de todo el club. La llegada de visitantes en plena Semana Santa ha obligado al cambio de domicilio al tener que seguir el hotel con su actividad comercial en unas fechas claves.

Antonio Castro no oculta que “el esfuerzo que está haciendo el club para poder dar amparo a ocho personas. Nosotros no tenemos una gran capacidad económica ni social, pero la verdad es que todas las personas vinculadas al club no han dudado a la hora de hacer una aportación extra para poder hacer posible que puedan estar con nosotros”.

Estamos abriendo todas las puertas que podemos porque queremos estar preparados para un tiempo que no creemos que vaya a ser corto Antonio Castro - Presidente del Club Vilagarcía Tenis de Mesa

Las gestiones también se han dirigido hacia el Concello de Vilagarcía para poder dar soporte vital a unas personas que necesitan de la sensibilidad social para poder cubrir las necesidades básicas. Antonio Castro no oculta que “estamos abriendo todas las puertas que podemos porque queremos estar preparados para un tiempo que no creemos que vaya a ser corto”.

En este sentido, desde la directiva del Vilagarcía TM también se está hablando con distintos patrocinadores para que puedan implicarse en una cuestión que va mucho más allá de lo meramente deportivo. Entiende Antonio Castro que “hay mucha incertidumbre al respecto de cuanto tiempo van a necesitar estar con nosotros y siempre trabajamos para ponernos en el peor escenario, pero nosotros también tenemos nuestras limitaciones y por eso buscamos fórmulas para que todo sea sostenible”.

Una cuestión que también ponen en valor desde el club es la alta implicación mostrada por los cinco jugadores. El presidente afirma a este respecto que “son personas muy agradecidas. Además están muy contentos con la calidad del entrenamiento con Sergiy Nigeruk y participan en todo aquello para lo que se les reclama”.

De cara al próximo curso deportivo, desde el Vilagarcía TM tienen claro que podrán competir con su escudo. “Si tenemos que hacer un equipo femenino lo haremos, pero van a jugar y a competir. Dymytrenko no puede porque es profesional en Polonia, pero los otros cuatro queremos que compitan si el próximo año están aquí”, sostiene un Antonio Castro que sabe que la única prioridad es el bienestar de los refugiados.