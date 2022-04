Los Testigos de Jehová, en auge en Vilagarcía

Las primeras referencias de los Testigos Cristianos de Jehová en Vilagarcía se remontan a mediados de 1973, cuando un pequeño grupo de personas que habían estudiado la Biblia comenzaron a reunirse de forma regular en una vivienda particular, en Os Duráns. Tres años después ya eran unos veinticinco miembros, por lo que en el 76 se trasladaron a un local en el que mantuvieron su actividad durante casi dos décadas hasta que un 17 de abril de 1992 se mudaron a un inmueble de mayores dimensiones porque la comunidad seguía creciendo.

Ahora que se cumplen treinta años desde la inauguración de la sede en el número 13 de la calle Pablo Iglesias (también en el barrio de Os Duráns) los Testigos de Jehová cuentan con un total de 182 miembros (más de 1.700 en la provincia). “Es un incremento notable que también se repite en otras zonas de Galicia”, indica el portavoz local, Josué Tizón.

La sala de reuniones tiene capacidad para más de un centenar de personas, pero es insuficiente para dar cabida a todos los Testigos. Así, la comunidad en Vilagarcía se distribuye en tres congregaciones: dos en castellano y una en lengua gallega. Todas ellas se reúnen una vez a la semana.

Recuperan la presencialidad tras dos años

Unos días antes de que el 14 de marzo de 2020 estallase la pandemia de COVID, los Testigos de Jehová decidieron suspender sus reuniones. Durante estos más de dos años mantuvieron el contacto de modo telemático y no retomaron la presencialidad hasta el 1 de abril, si bien los encuentros han adquirido el carácter de “híbridos”, de forma que los integrantes pueden asistir físicamente al Salón del Reino de los Testigos de Jehová o seguir la reunión en formato virtual.

No celebran la Navidad

Esta comunidad religiosa no celebra la Navidad ni otras fechas señaladas del calendario católico. La única que conmemora en todo el año es el aniversario de la muerte de Jesucristo, que en 2022 cae en este viernes 15 de abril. “No es una fiesta, sino una celebración solemne”, aclara Tizón. No obstante apostilla que esto no quita que los Testigos de Jehová no puedan divertirse “en una reunión de amigos cuando cada uno lo estima oportuno”.

Precisamente el aniversario de la muerte de Jesús fue la primera reunión con la que se inauguró el local de la calle Pablo Iglesias hace treinta años.

El próximo domingo tendrá lugar la celebración de la efemérides en ese inmueble de Os Duráns. “Estamos muy contentos de volver a nuestras reuniones presenciales. Tenemos muchas ganas de volver a la normalidad total, pero también queremos ser prudentes y hacerlo según vayan permitiendo las condiciones sanitarias”, concluye el portavoz local de los Testigos de Jehová.