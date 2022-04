El Arosa elige a Luis Míguez “Luisito” como el encargado de tratar de llevar al club al objetivo de la permanencia en 2ª RFEF. Así fue presentado en A Lomba en la que supone la tercera etapa del de Teo en la entidad, primera como entrenador.

En una sala de prensa repleta de aficionados y directivos, el nuevo técnico declaró, tras la bienvenida de Manuel Abalo, que venir a entrenar al Arosa “era una de mis ilusiones”. A lo que añadió que su primer cometido no será otro que “convencer a los futbolistas de que son mejores de lo que dice la clasificación. Querer es poder y hay que creer y seguir creyendo”.

Su llegada al Arosa es para Luisito “un reto y a mí me gustan los retos. No es una situación insalvable, pero hay que ponerle muchísima energía”.

El acuerdo entre club y entrenador se extiende a la próxima temporada, independientemente de cuál sea la categoría del equipo. Una llegada en la que Luisito se apoyará en el mismo cuerpo técnico con el que contaba Jorge Otero para quien también tuvo unas palabras: “Le mando un abrazo muy grande porque me merece el máximo respeto como persona y como entrenador”.

Su debut en el banquillo arlequinado será precisamente el domingo ante un equipo con el que guarda un vínculo muy especial como es el Pontevedra. “Solo pienso en ganar y el rival no me preocupa. Solo me preocupan mis futbolistas. Sé perfectamente cómo le vamos a jugar al Pontevedra”.

Esta misma tarde dirigirá su primera sesión de entrenamiento en Vilaxoán con la vista puesta “en ganar los cinco partidos que restan y para eso hay que empezar ganando el primero”.