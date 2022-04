¿Frecuentas la zona escolar de A Lomba? Estos son los aparcamientos que se suprimen según el PP

Aunque según sus cálculos serían 104, la portavoz de los populares, Ana Granja, ha solicitado por registro un informe de la Policía Local en el que se contabilice el número actual de aparcamientos y los que se conservarán con los Caminos Escolares. “Nosotros no nos hemos inventado nada. Lo sacamos de este proyecto que es de acceso público”, aclara la concejala conservadora, que acusa al gobierno de Varela de utilizar “la demagogia, medidas verdades, falsear datos e incluso tergiversar nuestras palabras”.

Acompañada de otros miembros del grupo municipal, entre ellos los nuevos ediles Inma Díez Villarroya y Raúl Santamaría, Granja reconoció que “la idea” de mejorar la seguridad vial en un entorno escolar con un trasiego de un millar de alumnos al día “está bien”, pero no a base de suprimir estacionamiento: “El gobierno ha ocultado su idea de eliminar aparcamientos. Quiere coches cero en Vilagarcía y está estrangulando el tráfico en la ciudad, que cada vez es peor”, advierte.

Las cifras aportadas por el Partido Popular apuntan a 75 plazas anuladas en la primera fase y a 29 en la segunda, si bien ambas se incluyen en este proyecto de casi medio millón de euros y se ejecutarán de forma simultánea, dijo Granja.

Desgranando los datos, afirmó que desaparecerán 66 plazas en la Rúa Xunqueira, la que rodea los colegios. Serían 30 sustituidas por un carril bici entre Doutor Tourón y el Vagalume, otras 25 frente a este centro de educación infantil que darán paso a “un espacio estancial” y once en las inmediaciones que en realidad no se eliminan en sentido estricto, sino que serán de la modalidad “Bico e Vai!”, es decir, reservadas para que las familias dejen y recojan a los niños a la hora de entrada y salida de clase (de 9.00 a 10.30 horas y de 13.00 a 17.00). Fuera de ese horario serán para el uso general.

A estas 66 plazas habría que sumar (siempre según el análisis del PP) otras nueve en la primera fase: cinco en Doutor Tourón y cuatro en un callejón de la Rúa Fontecarmoa.

Con respecto a la segunda fase, el aparcamiento con 17 plazas junto al Centro Municipal de Formación de Matosinhos será sustituido por una “zona estancial”: “Palabras muy bonitas en el proyecto que en realidad son hormigón y unos parterres con arbolitos para dejar encantados a los de Greenpeace”, espetó la portavoz popular en alusión al “tirón de orejas” de la organización ecologista al Concello por su apuesta por el gris en las humanizaciones.

Granja recalca que “el barrio necesita aparcamientos” y que no se puede justificar la eliminación de las doce plazas a lo largo de Matosinhos para “devolver la dignidad a esa línea de fachadas”, como reza el proyecto. “¿Le han explicado al barrio lo qué van a hacer?”, se pregunta.

Raúl Santamaría: “No es anteponer los coches, sino lograr armonía entre todos”

El joven Raúl Santamaría se estrenó ayer públicamente como nuevo concejal del PP de Vilagarcía en la rueda de prensa ofrecida por su grupo municipal para denunciar la eliminación de aparcamientos en la zona de Matosinhos y A Lomba. “Nadie duda de que los escolares puedan, y de hecho deben, acceder de forma segura a los colegios, pero no vemos relación entre la pérdida de estacionamientos y la seguridad de la zona. Están utilizando una buena intención para hacer un proyecto nefasto en términos de movilidad”, criticó el nuevo concejal.

Recordó que en diciembre de 2020 su partido llevó al pleno una moción para mejorar los accesos a A Lomba, al Castro Alobre y al Cotarelo Valledor. “Y votaron en contra. La travesía de Marxión está peor y no hacen nada”, dijo Santamaría. Aseguró que su grupo no antepone los coches a las personas, sino que “hay que buscar una armonía para convivir todos”. “Recomendamos al alcalde que coja el coche desde el rural y conozca las calles porque sus ideas trasnochadas no funcionan en este modelo de ciudad. La gente del rural necesita el coche para ir al casco urbano”.