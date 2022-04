Críticas del PP de Vilagarcía al gobierno municipal por no responder a la Valedora do Pobo

El Partido Popular de Vilagarcía carga contra el gobierno municipal pues los conservadores sostienen que Ravella ni siquiera contesta a los requerimientos que formula la Valedora do Pobo. Según el PP, esta institución autonómica reclamó al Ayuntamiento datos relativos a la propiedad del Campo da Fonte de Faxilde, donde hay una parcela en disputa entre un particular y los vecinos. Pero el Concello no contestó, de ahí que la Valedora haya enviado una segunda petición.

Para el PP, es “bochornoso” que el gobierno municipal de Vilagarcía, “ni siquiera atienda las peticiones de la Valedora”, de ahí que hayan presentado un escrito en el Concello instando al equipo que dirige Alberto Varela a que dé explicaciones claras sobe las razones de su silencio administrativo. La portavoz del PP vilagarciano, Ana Granja, reprocha al ejecutivo municipal no solo su presunto oscurantismo, sino también su “inacción” para resolver el conflicto del Campo da Fonte de Faxilde. En este sentido, recuerda que todos los grupos de la oposición se reunieron con los vecinos en junio de 2021, y que solicitaron de forma conjunta explicaciones al gobierno local. “Una petición que se materializó finalmente en una intervención por parte de la concejala de Urbanismo (Paola María Mochales) en la que no solo no respondió con la debida claridad a las preguntas formuladas por la oposición, sino que se limitó a echar balones fuera y a incrementar todavía más el descontento del vecindario”. Según el PP, el gobierno de Varela incurre sistemáticamente en la “falta de transparencia”, hasta el extremo de que solo estaría contestando cuatro de cada cien escritos.